Rescatan a perrito que era arrastrado por un remolque en la Venustiano Carranza, CDMX

Un perrito de la alcaldía Venustiano Carranza obtuvo una segunda oportunidad de vida luego de que fue rescatado del trato inhumano por parte de su dueño, el cual lo arrastraba con un remolque.

El rescate sucedió gracias a que los vecinos de la colonia Morelos interceptaron a unos policías en la avenida Circunvalación y la calle Plomeros para denunciar que un sujeto llevaba a un canino atado con una cuerda a un vehículo. Inmediatamente acudieron al punto, donde encontraron al perrito en medio de lazos y basura entre las llantas traseras.

Dueño del perrito fue detenido cuando se negó a liberarlo

Al indicarle que liberara al animalito, el hombre enfureció, se tornó agresivo y comenzó a insultar a los uniformados y los vecinos indignados.

Cuando la situación se complicó, los policías detuvieron al hombre de 53 años de edad, le leyeron sus derechos de ley y lo trasladaron ante un agente del Ministerio Público, donde definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Oficiales de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente maltrataba a un perro arrastrándolo en calles de la @A_VCarranza. https://t.co/FjbKrdPZDY pic.twitter.com/vFDDRF4mTI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2023

¿Qué pasará con el perrito rescatado en la Venustiano Carranza?

Por su parte, la Brigada de Vigilancia Animal llegó hasta la alcaldía Venustiano Carranza para liberar al lomito de la soga. Posteriormente lo colocaron con cuidado en una transportadora y lo llevaron a sus instalaciones en Xochimilco.

Ahí recibió atención veterinaria con el fin de garantizar su bienestar. Dependiendo de la situación jurídica del dueño, el perrito volverá con él o será puesto en adopción.

¿Dónde denunciar maltrato animal?

Una vez que las autoridades de la Brigada rescatan a un animalito, lo trasladas a sus instalaciones en la avenida Manuel Ávila Camacho S/N, Ciénega Grande, Xochimilco, CDMX.

Una vez que son valorados por expertos en zootécnia, hay dos posibilidades: si son de una especie silvestre son remitidos con autoridades correspondientes o a una reserva, si por el contrario se trata de animales domésticos como perros o gatos, son esterilizados, bañados y comienzan un proceso de adaptación con otros animales antes de ser dados en adopción. En ocasiones dicho proceso puede tardar debido a que los animalitos vienen de situaciones de violencia.

La BVA cuenta con 79 integrantes que diariamente combaten el maltrato animal en la CDMX, para hacer una denuncia basta con llamar al 55 5208 9898 o mandar un mensaje a la cuenta de Twitter de la @SSC_CDMX.