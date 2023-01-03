VIDEO: Rescatan a 4 de auto que cayó en acantilado de California

Un auto en el que viajaban dos adultos y dos niños cayó a un acantilado en el condado de San Mateo, California, Estados Unidos, por fortuna todos fueron rescatados con vida.

El auto Tesla cayó unos 76 metros de altura en el acantilado en una costa conocida como Devil 's Slide, según informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra incendios. De acuerdo con el Departamento, el auto volcó y aterrizó sobre las llantas.

Los testigos que vieron el accidente llamaron a los servicios de emergencia, quienes solicitaron a un helicóptero para ayudar a evacuar a las víctimas adultas del vehículo, mientras los bomberos rescataron a los dos niños.

This morning, a vehicle with 2 adults and 2 minors went over cliff at Devil's Slide in @sanmateoco. Witnesses saw the accident and called 911. The car plunged hundreds of feet down the cliff and landed on the beach. All four patients were successfully rescued. Watch the video! pic.twitter.com/HUM2SJ56Oy — CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) January 3, 2023

Rescatan a las 4 personas con vida

Los cuatro ocupantes fueron rescatados con éxito y se encontraban en condición estable, según un comunicado del departamento de bomberos.

Los rescatistas consideraron que encontrar a los cuatro pasajero con vida fue un milagro debido a que cuando ocurren accidentes así en acantilados no encuentran a las personas con vida.

Los equipos de rescate indicaron que al llegar vieron que un brazo se movía, así se dieron cuenta que las personas seguían vivos y se apresuraron a sacarlos del auto.

Los socorristas utilizaron cuerdas y realizaron rappel para llegar hasta el auto y sacar a las personas, quienes posteriormente fueron trasladadas a un hospital para ser atendidas.

