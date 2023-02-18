Rescatan a una familia en Turquía 13 días después del terremoto
Una familia fue rescatada luego de permancer 13 días bajo los escombros de un edificio que se derrumbó por el terremoto que se sucitó en Turquía.
A 13 días del terremoto de magnitud 7.8 que estremeció el sur de Turquía y el noroeste de Siria, rescatan a una familia que había quedado atrapada entre los escombros.
El rescate sucedió este sábado 18 de febrero, cuando un equipo de socorro encontró a una familia de 5 integrantes, tres de ellas estaban aún con vida (la madre, el padre y uno de sus 3 hijos). En tanto que la hermana mayor y un gemelo no sobrevivieron.
🚨 AL MOMENTO 🚨— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2023
Tres personas, incluido un niño, fueron rescatadas con vida de los escombros de un edificio en el distrito de #Antakya, en el sur de #Turquía, a 296 horas después de los terremotos.
Inmediatamente el padre, la madre y el niño fueron atendidos por paramédicos en el lugar, tras pasar más de 296 horas bajo los escombros de un edificio en la provincia de Hatay, Turquía.
La madre y el padre sobrevivieron, pero el niño murió más tarde por deshidratación, así lo reveló el equipo de rescate.
Voluntarios y rescatistas siguen en la busqueda de sobrevivientes
Los rescatistas lucharon durante días para sacar a la gente de los escombros de los edificios. En algunas ocasiones tuvieron suerte y lograron sacar a decenas de personas de entre los escombros con vidas, incluso algunas mascotas también fueron rescatadas.
El invierno y la lluvia no fueron impedimento para que voluntarios y rescatistas sirios, turcos y de todo el mundo trabajaran durante horas y días para rescatar a las personas o simplemente los cuerpos inertes para entregarselos alas familias.
Las áreas devastadas por terremotos en Turquía y Siria pueden necesitar años para recuperarse de la destrucción, dijo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)
Hasta el momento el número de muertos en Turquía aumentó a 39 mil 672, de acuerdo con los reportes de las autoridades del país.
En Siria, las autoridades dicen que murieron 5 mil 800 personas, aunque este número no ha cambiado en días. Se espera que este número aumente debido a que varios apartamentos fueron destruidos por el terremoto y muchas personas siguen desaparecidas.