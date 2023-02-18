Rescatan a una familia en Turquía 13 días después del terremoto

A 13 días del terremoto de magnitud 7.8 que estremeció el sur de Turquía y el noroeste de Siria, rescatan a una familia que había quedado atrapada entre los escombros.

El rescate sucedió este sábado 18 de febrero, cuando un equipo de socorro encontró a una familia de 5 integrantes, tres de ellas estaban aún con vida (la madre, el padre y uno de sus 3 hijos). En tanto que la hermana mayor y un gemelo no sobrevivieron.

🚨 AL MOMENTO 🚨



Tres personas, incluido un niño, fueron rescatadas con vida de los escombros de un edificio en el distrito de #Antakya, en el sur de #Turquía, a 296 horas después de los terremotos. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2023

Inmediatamente el padre, la madre y el niño fueron atendidos por paramédicos en el lugar, tras pasar más de 296 horas bajo los escombros de un edificio en la provincia de Hatay, Turquía.

La madre y el padre sobrevivieron, pero el niño murió más tarde por deshidratación, así lo reveló el equipo de rescate.

Voluntarios y rescatistas siguen en la busqueda de sobrevivientes

Los rescatistas lucharon durante días para sacar a la gente de los escombros de los edificios. En algunas ocasiones tuvieron suerte y lograron sacar a decenas de personas de entre los escombros con vidas, incluso algunas mascotas también fueron rescatadas.

El invierno y la lluvia no fueron impedimento para que voluntarios y rescatistas sirios, turcos y de todo el mundo trabajaran durante horas y días para rescatar a las personas o simplemente los cuerpos inertes para entregarselos alas familias.

Las áreas devastadas por terremotos en Turquía y Siria pueden necesitar años para recuperarse de la destrucción, dijo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR)

Hasta el momento el número de muertos en Turquía aumentó a 39 mil 672, de acuerdo con los reportes de las autoridades del país.

En Siria, las autoridades dicen que murieron 5 mil 800 personas, aunque este número no ha cambiado en días. Se espera que este número aumente debido a que varios apartamentos fueron destruidos por el terremoto y muchas personas siguen desaparecidas.