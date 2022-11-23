Rescatan a niño de 5 años entre los escombros tras sismo en Indonesia

Este miércoles ocurrió un milagro en medio de la tragedia que ensombreció a Indonesia, un niño de cinco años de edad fue rescatado de entre los escombros que dejó el sismo de 5.6 en la ciudad de Cianjur.

Los equipos de emergencia estaban en una de las regiones afectadas buscando a 40 personas que aún se reportan desaparecidas, durante la búsqueda encontraron con vida a Azka, el niño de cinco años que quedó atrapado entre los escombros.

Azka es uno de los sobrevivientes del mortal terremoto que azotó a Indonesia el pasado lunes por la tarde, y que hasta el momento ya cobró la vida de 271 personas, la mayoría de ellos niños que se encontraban en la escuela; también hay más de mil heridos.

El momento del rescate fue publicado por el departamento de bomberos y se volvió viral en redes sociales, debido a que da una muestra de fe y esperanza para las personas que perdieron todo por el sismo o para aquellos que aún buscan a sus familiares.

Keajaiban Tuhan



BERTAHAN SELAMA 3 HARI DI BAWAH RERUNTUHAN AKIBAT GEMPA CIANJUR, SEORANG ANAK KECIL BERHASIL DI EVAKUSI.



Alhamdulillah telah dievakuasi seorang anak di bawah reruntuhan oleh relawan damkar kabupaten bogor & TRC Rapi Cikal Cileungsi Akibat gempa bumi kemarin. pic.twitter.com/1KIw8G1nVc — Kodok Ijo 🐸 (@Midjan_La_2) November 23, 2022

En las imágenes se ve a los rescatistas cargando al menor, quien estaba tranquilo y consciente, mientras lo llevaban en brazos a un lugar seguro, donde le dieron un poco de jugo para hidratarlo.

Sismo azota indonesia y causa caos en el país

El sismo superficial de magnitud 5.6 sacudió la provincia más poblada de Indonesia y causó daños significativos en la ciudad de Cianjur, a unos 75 kilómetros (45 millas) al sureste de la capital, Yakarta, y sepultó al menos una aldea bajo un deslizamiento de tierra.

Las autoridades estaban trabajando para traer más maquinaria pesada para despejar los deslizamientos de tierra. Se han enviado alrededor de seis mil rescatistas, dijo la agencia de mitigación de desastres.

Las autoridades dijeron que hubo más de 170 réplicas, incluida una de magnitud 3.9 el miércoles por la tarde.

Indonesia es una de las naciones más propensas a los terremotos del mundo, y regularmente registra fuertes terremotos en alta mar donde se encuentran las fallas.