Rescatan a 82 trabajadores que vivían como esclavos en Brasil

Autoridades de Brasil rescataron a 82 trabajadores que vivían como esclavos, de los cuales 11 eran menores de entre 14 y 17 años de edad, quienes laboraban en condiciones infrahumanas en campos de arrozales en Uruguaiana, en la frontera con Argentina.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo de Brasil, los trabajadores eran sometidos a largas jornadas bajo el sol y sin equipo de protección, también tenían restringido el acceso al agua, al aseo y a la comida.

“No tenían garantía laboral garantizada. Entonces estaba en una situación muy degradada allí en ese lugar”, indicaron las autoridades.

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El hombre que mantenía como esclavos a los trabajadores fue detenido y acusado por la policía federal, ahora las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de la contratación de las personas que laboraban en esas condiciones.

No obstante, esta no es la primera vez que rescatan a un grupo de personas que trabajaban como esclavos en Brasil. En lo que va del año, al menos 290 personas fueron rescatadas en situaciones similares.

En febrero, rescataron a 207 personas que trabajaban ilegalmente en una montaña de la vendimia, en una de las tres mayores bodegas de Brasil.

El concejal de Caxia Do Sul, Sandro Fantiel, también se encuentra bajo investigación por acusaciones de racismo, luego de hacer comentarios xenofóbicos sobre el caso en el pleno.

“Terminó pasándose del límite que tenía de inmunidad material y por eso terminó imputado en la investigación”, expresó el delegado Rafael Keller.

¿Cuándo se abolió la esclavitud en Brasil?

El trabajo de esclavos en Brasil se abolió en 1888, fue el último país en Latinoamérica en erradicar el esclavismo.

Se estima que en los siglos XVI y XIX, alrededor de tres millones de africanos llegaron al país para laborar como esclavos en plantaciones de azúcar, café y minas de oro.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía, aunque el trabajo de esclavos es ilegal en todo el país, aún se dan casos, no obstante trabajan para erradicar por completo este problema.

Con información de AIL