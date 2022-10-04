VIDEO: Rescatan a mujer atrapada en inundaciones de Florida

Policías del condado de Orange, en Florida, Estados Unidos, rescataron a una mujer que quedó atrapada en su carro en medio de las inundaciones provocadas por el huracán “Ian”.

El auto de la mujer fue arrastrado por una corriente tras el desbordamiento del río Little Econ que afectó a Dean Road y Lake Underhill, tras las intensas lluvias en Florida ocasionadas por el paso del huracán “Ian”.

Cuando los agentes se dieron cuenta que una mujer había quedado atrapada corrieron en su auxilio para sacarla de la corriente.

De acuerdo con las autoridades, uno de los oficiales corrió con una cuerda que tenía en su patrulla para sacar a la mujer de en medio del agua de la inundación.

Cinco policías formaron una cadena humana y usaron la cuerda para sostenerse y poder llegar hasta la mujer en medio de las aguas torrenciales de hasta tres metros que dejó el huracán “Ian” en Florida.

Los cinco agentes se sujetaron de la cuerda y de manera coordinada llegaron a la mujer, la sacaron de la inundación y la pusieron a salvo.

Rescate de mujer atrapada en inundación

“¿Hay alguien? ¿en el auto? ¿solo tú?”, se escuchó decir a uno de los policías en un video del momento del rescate.

La mujer respondió que solo se encontraba ella en el auto y que estaba bien. En seguida los policías comenzaron a formar la cadena humana y la ataron a una parte de la cuerda para que se sostuviera.

Una vez que la mujer quedó bien asegurada a la cuerda, los policías comenzaron a jalarla para llevarla hasta la orilla donde se encontraban ellos. Una vez a su lado le quitaron la soga y se aseguraron que se encontrara bien.

