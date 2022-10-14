Restaurante roba propinas a sus empleados y recibe multa millonaria

Un restaurante de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fue obligado a pagar una multa de 157 mil dólares, aproximadamente 3 millones 138 mil 508 pesos mexicanos, tras quedarse ilegalmente con las propinas de sus empleados.

Se trata del restaurante Jay's Kitchen, que robo las propinas de 65 trabajadores, incurriendo en una violación del salario mínimo de la Ley de Normas Laborales Justas de Estados Unidos.

Los trabajadores que reciben propinas en la industria de servicios de alimentos confían en sus propinas ganadas con tanto esfuerzo para llegar a fin de mes. Las propinas son propiedad del trabajador y, bajo ninguna circunstancia, los empleadores pueden quedarse con parte de las propinas de sus empleados. Director de distrito de la División de Horas y Salarios, Richard Blaylock, en Raleigh, Carolina del Norte.

La multa millonaria impuesta por la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos se basó en que al robar las propinas de los trabajadores, el empleador perdió su derecho a reclamar un crédito de propinas, por lo que les debía la diferencia entre su salario en efectivo pagado y el salario mínimo federal.

Meseros cuentan con sus propinas como parte de sus ingresos|Pixabay

Cabe destacar que el restaurante Jay's Kitchen opera bajo la compañía Mugen Inc, que a su vez administra otros cinco establecimientos más, mismos en los que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos no descarta que se hayan cometido irregularidades similares.

Restaurante no solo robaba propinas, también empleó a menores de edad

Al realizar la averiguación correspondiente, la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (DOL) descubrió que el restaurante de Carolina del Norte no solo robaba las propinas, sino que además empleó ilegalmente a trabajadores menores de edad.

Según reveló la investigación, empleados menores de 19 años trabajaron más de 3 horas en un día escolar, más de 18 horas en una semana e incluso después de las 19:00 horas, acciones que se encuentran penadas por la Ley en Estados Unidos.

Aunado a ello, los investigadores también descubrieron que el restaurante no mantuvo un registro de las horas trabajadas, así como tampoco proporcionó las fechas de nacimiento de los empleados menores de 19 años.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que durante el año fiscal 2021, la División de Horas y Salarios recuperó más de 34.7 millones de dólares para más de 29 mil trabajadores en la industria de servicio de alimentos.