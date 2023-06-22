Estados Unidos lanzó nueva política que restringe las visas de quienes ayuden a fugitivos a escapar de la justicia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas para funcionarios de gobiernos extranjeros y agentes que hayan ayudado a fugitivos a eludir la justicia estadounidense.

La política Fallon Smart lleva el nombre de una joven de 15 años que murió en un atropello con fuga en Oregón en 2016, dijo en el comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien añadió que el ciudadano extranjero acusado de causar la muerte de Smart huyó de Estados Unidos para evitar ser juzgado por homicidio involuntario.

El Departamento de Estado está comprometido a disuadir y promover la rendición de cuentas por la participación extraordinaria de gobiernos extranjeros en ayudar a fugitivos a evadir el sistema de justicia de Estados Unidos. Departamento de Estado de Estados Unidos

El periódico The Oregonian informó en 2018 que el hombre acusado en la muerte de Smart, un ciudadano de Arabia Saudita, probablemente huyó del país con la ayuda del gobierno saudí.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un comunicado que debido a que los registros de visas son confidenciales bajo la ley estadounidense "no podemos revelar las identidades de las personas que están o pueden estar sujetas a esta política".

La política de restricción de visas anunciada es específica para los funcionarios y agentes de gobiernos extranjeros, y sus familiares directos, como se ha descrito anteriormente.

La decisión de imponer restricciones de visas refleja el compromiso de Estados Unidos de apoyar las aspiraciones de un proceso judicial justo y fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

Protecting the American public is a key priority of the @StateDept. Today, I announced the “Fallon Smart Policy,” a new visa policy that will deter foreign government officials from assisting individuals accused or convicted of serious crimes from evading the U.S. justice system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 21, 2023

Las restricciones de las visas ya se venían solicitando por parte de los legisladores

En marzo, el senador estadounidense Ron Wyden, de Oregón, dijo que levantaría su retención sobre el candidato a embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, Michael Ratney, después de que el Departamento de Estado se comprometiera a revocar las visas de los extranjeros que ayuden a quienes eludan la acción de la justicia o huyan de ella.

"El anuncio sobre las restricciones en las visas, la 'Fallon Smart Policy', consagra en la política estadounidense el principio de que no puede haber lugar en Estados Unidos para funcionarios extranjeros que ayuden a sospechosos de delitos a eludir la ley", declaró Wyden.

"La pérdida de Fallon para su familia y sus seres queridos nunca podrá borrarse, pero esta nueva política del Departamento de Estado que lleva el nombre de esta joven de Portland asesinada por un ciudadano extranjero establece una auténtica rendición de cuentas para cualquier funcionario extranjero que ayude a fugitivos que huyen de la justicia estadounidense", añadió el senador.