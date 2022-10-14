¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 14 de octubre

Este 14 de octubre se llevó a cabo la mañanera de AMLO en el que se abordaron los temas del Entendimiento Bicentenario que México tiene con Estados Unidos. Conoce el resumen de la conferencia de López Obrador.

Avance del Entendimiento Bicentenario

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los avances a un año del Entendimiento Bicentenario con Estados Unidos en el que se busca atender las causas del tráfico de armas, drogas y personas.

Destacó la atención de las causas a través de programas sociales y la creación de la Comisión Nacional de Busqueda y la fiscalía autónoma.

#EnLaMañanera | “México está decomisando más cocaína que Estados Unidos”, así lo dijo el canciller @m_ebrard tras insistir en que en #México se han reducido homicidios, robos y secuestros. pic.twitter.com/usfdUoGlb9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Además del aseguramiento de armas que se destinarían al crimen organizado y el control territorial con la Guardia Nacional.

"No solo de avances y respeto, es la relación más fuerte en materia de seguridad entre dos países del mundo", destacó Ebrard sobre la reunión.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ resaltó que mantiene buenas relaciones con Estados Unidos pic.twitter.com/0i6gAyrw4b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Confirman renuncia de Luz María de la Mora Sánchez

En la mañanera de AMLO se confirmó la renuncia a Luz María de la Mora Sánchez como subsecretaría de Comercio Exterior.

"Parece que sí la presentó la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria de Economía", indicó López Obrador en la conferencia de prensa y anunció que más tarde se dará a conocer al relevo de De la Mora.

#EnLaMañanera | Así confirmó el presidente @lopezobrador_ la renuncia de Luz María de la Mora Sánchez como subsecretaría de Comercio Exterior pic.twitter.com/6NDRo2PPbZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Adán Augusto recibirá a Santiago Creel



AMLO aseguró q ue será el titular de Gobernación quien reciba a Santiago Creel quien buscaba reunirse con el Presidente.

"Lo va a recibir Adán Augusto es que también ahora ya tengo que cuidar la agenda porque dimos a conocer a los 43 aspirantes, no voy a recibir a los 43, algunos no quieren venir y no tengo por qué meterme en eso. Entonces Gobernación con mucho respeto, está recibiendo a todos, escucha a todos, es muy buen el secretario de Gobernación, es amable, tiene buen trato, tiene oficio político", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que tres de sus “corcholatas presidenciables” son leales al proyecto de continuación de lo que el ha denominado la #4T pic.twitter.com/0oSgGk203D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Ebrard asegura que no se firmó nada en Zacatecas

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el embajador Ken Salazar y el gobernador de Zacatecas no firmaron nada, pues aseguró que solo fue una visita y no se puede signar ningún documento sin la presencia del gobierno federal.

"Es una visita

del embajador, no se ha firmado nungún documento... no lo pueden hacer si no está el gobierno federal", indicó.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard reiteró que Zacatecas no firmó ningún acuerdo con Estados Unidos para que agencias norteamericanas se desplieguen en esa entidad. pic.twitter.com/taTcYifDfC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

Gobierno investigará casos de intoxicados en Chiapas

En la mañanera, AMLO confirmó que la secretaria Rosa Icela Rodríguez encabeza la investigación en el caso de intoxicación en Chiapas por posible cocaína.

#EnLaMañanera | El Gobierno Federal hará una investigación después de que en los últimos días en #Chiapas se han registrado casos de intoxicación con posible cocaína en escuelas pic.twitter.com/ieBbKdbFnx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

AMLO asegura que hay buena relación con EU



El Presidente pidió que no se busque confrontación con Estados Unidos, ya que por el contrario existe muy buena relación, incluso, este país y Canadá desistieron de ir a paneles por la política energética mexicana.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ resaltó que mantiene buenas relaciones con Estados Unidos pic.twitter.com/0i6gAyrw4b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022



Frases de AMLO el 14 de octubre de 2022

Estas son algunas frases destacables de la mañanera de AMLO del 14 de octubre de 2022.