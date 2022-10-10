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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 10 de octubre

Durante la mañanera de AMLO del 10 de octubre, la Profecio dio a conocer el precio de los combustibles, así como el estímulo fiscal que tendrá.

Resumen de la mañanera de AMLO hoy 10 de octubre de 2022

Escrito por: Azteca Noticias

Este 10 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de las combustibles la semana pasada, el acuerdo con Rusia y el convenio en materia de seguridad del embajador de Estados Unidos con Zacatecas. Este es el resumen de la conferencia.

Aumento estimulo a los combustible a 92.4%

La Profeco informó que esta semana se aumentó el estímulo fiscal a 92.4%

El litro de combustible regular más barato, según la app litro por litro, se ubica en 20.39 en Puebla, Puebla, así como Guadalajara, Jalisco. Mientras que las más cara se localizan en 24.43 pesos en Nuevo León y 24.40 pesos en Pueblo Nuevo, Durango.

En tanto, la canasta básica, de 24 productos, tuvo un ligero aumento, informó la Profeco.

AMLO descarta espionaje a través de acuerdo con Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que el acuerdo de cooperación espacial que se firmó con Rusia, que no incluye la instalación del sistema Glonass , tenga el propósito de espiar algún país, incluso dijo que se los rumores acerca del plan es por las elecciones en Estados Unidos.

“Ahora se está haciendo un escándalo se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano de América del Norte”, dijo.

Acuerdo entre Ken Salazar y Zacatecas es inconstitucional

En la mañanera, AMLO dijo que no es válido el acuerdo que firmó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con el gobernador de Zacatecas, David Morneal, sobre temas de seguridad.

"En la Constitución está expresamente prohibido que gobiernos estateles suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar", expresó.

AMLO revelará a titular del SAT

El Presidente informó que será este martes por la mañanera cuando se dé a conocer quién será la persona que quede al frente del SAT, tras la salida de Raquel Buenstro.

Celebran en Palacio Nacional cumpleaños de Ebrard


El Presidente aseguró que hubo pastel en Palacio Nacional con motivo del cumpleaños de Marcelo Ebrard, a quien le regaló mucho afecto; "regale afecto, no lo compre".

“Felicidades porque cumple años mi hermano Marcelo Ebrard, estaban mi otro hermano Adán Augusto y mi hermana Claudia, que viene los lunes”, dijo.