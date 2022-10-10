¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 10 de octubre

Este 10 de octubre, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de las combustibles la semana pasada, el acuerdo con Rusia y el convenio en materia de seguridad del embajador de Estados Unidos con Zacatecas. Este es el resumen de la conferencia.

Aumento estimulo a los combustible a 92.4%

La Profeco informó que esta semana se aumentó el estímulo fiscal a 92.4%

El litro de combustible regular más barato, según la app litro por litro, se ubica en 20.39 en Puebla, Puebla, así como Guadalajara, Jalisco. Mientras que las más cara se localizan en 24.43 pesos en Nuevo León y 24.40 pesos en Pueblo Nuevo, Durango.

En tanto, la canasta básica, de 24 productos, tuvo un ligero aumento, informó la Profeco.

AMLO descarta espionaje a través de acuerdo con Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que el acuerdo de cooperación espacial que se firmó con Rusia, que no incluye la instalación del sistema Glonass , tenga el propósito de espiar algún país, incluso dijo que se los rumores acerca del plan es por las elecciones en Estados Unidos.

“Ahora se está haciendo un escándalo se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano de América del Norte”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que México lleve a cabo actividades de espionaje tras la instalación en México del sistema satelital Glonass en cooperación con el Gobierno de Rusia pic.twitter.com/Z8TiuMVcjr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

Acuerdo entre Ken Salazar y Zacatecas es inconstitucional

En la mañanera, AMLO dijo que no es válido el acuerdo que firmó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, con el gobernador de Zacatecas, David Morneal, sobre temas de seguridad.

"En la Constitución está expresamente prohibido que gobiernos estateles suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar", expresó.



#EnLaMañanera | El convenio para regresar la paz en #Zacatecas firmado entre el gobernador de ese estado, David Monreal, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es inconstitucional, así lo consideró el @lopezobrador_ pic.twitter.com/Sx9ngzsW8P — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

AMLO revelará a titular del SAT

El Presidente informó que será este martes por la mañanera cuando se dé a conocer quién será la persona que quede al frente del SAT, tras la salida de Raquel Buenstro.

#EnLaMañanera | Será este martes se conozca la persona que sustituya a Raquel Buenrostro en el SAT según lo ha adelantado el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/AMCokpNRem — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2022

Celebran en Palacio Nacional cumpleaños de Ebrard



El Presidente aseguró que hubo pastel en Palacio Nacional con motivo del cumpleaños de Marcelo Ebrard, a quien le regaló mucho afecto; "regale afecto, no lo compre".

“Felicidades porque cumple años mi hermano Marcelo Ebrard, estaban mi otro hermano Adán Augusto y mi hermana Claudia, que viene los lunes”, dijo.

