¿De qué se trató la mañanera de AMLO? Resumen del 5 de octubre

Este 5 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron temas relacionados con la reforma de las Fuerzas Armadas, el plan antiinflacionario de alimentos, la aerolínea de Sedena, entre otros, este es el resumen.

Ganancias de aerolínea de Sedena será para pensiones

AMLO explicó que las ganancias que se obtengan de la aerolínea que se prevé esté a cargo de Sedena se destinen para las pensiones de los militares.

"Que las utilidades a esa empresa van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de Fuerzas Armadas, es proteger bienes de la nación", expresó.



AMLO agradece a senadores aprobación de reforma de Fuerzas Armadas

El Presidente reconoció que los senadores aprobaron con 87 votos la reforma que extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para temas de seguridad pública.

"Agradecerles a los senadores porque hicieron a un lado la politiquería, en otros casos prefirieron seguir con su actitud conservadora, reaccionaria, que no tiene que ver con la seguridad, con la molestia que les causa la transformación porque son muy retrogradas", dijo.

AMLO defiende convenio antiinflacionario de alimentos

El Presidente contestó las críticas al convenio presentado el lunes para frenar la inflación de alimentos pues aseguró que provienen de quienes buscan beneficiarse sin la competencia.

“Quienes se oponen a que se abra el mercado es porque tienen el propósito de beneficiarse solo, sin competencia”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que

otorgó una licencia a 15 distribuidores de carne Argentina como medida para reducir el costo de carne de res pic.twitter.com/uFpv2r4xpU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

AMLO rechaza espionaje a periodistas opositores

El mandatario reiteró que su gobierno no espía a periodistas opositores como lo aseguran algunos medios de comunicación, ya que explicó que sus acciones son predecibles.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó de nueva cuenta que la #SEDENA intervenga teléfonos de dos periodistas como se denunció el fin de semana pasado. pic.twitter.com/luCz6AqGhL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

México apelará fallo de Corte de Boston por tema de armas

AMLO informó que en la mañanera que se apelará la decisión de la corte de Corte en Boston Massachusetts, que desechó la demanda civil en contra de ocho fabricantes de armas.

#EnLaMañanera | Esta es la ruta que seguirá #México después de que el juez federal Dennis Saylor, de la Corte en Boston Massachusetts, desechó una demanda civil interpuesta por el gobierno de México en contra de ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas. pic.twitter.com/jk1r0kJLLX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2022

AMLO arremete contra Parlamento Europeo

El Presidente criticó de nuevo que se haya nominado a Volodymyr Zelensky , presidente de Ucrania, al Premio Nobel de la Paz, pues consideró que es uno de los actores de la guerra con Rusia y hay otros candidatos como el Papa Francisco.