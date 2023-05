Alejandro Armenta retira su iniciativa de desaparecer al INAI

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa con proyecto decreto por el que se abrogaría la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los lineamientos INAI en materia de transparencia acceso a la información y protección de datos personales, con esto desaparecería de facto al INAI garante de la información y la rendición de cuentas pero provocó revuelo en la cámara, por lo que decidió retirarla.

Alejandro Armenta explicó que se trató de un error, trataba de mandar las funciones del INAI a la SFP cuando en realidad se planteaba a la Auditoría Superior de la Federación.

Oposición critica iniciativa de Alejandro Armenta que pretendía desaparecer al INAI

De entrada, la iniciativa fue considerada como un error por los legisladores de oposición.

“Creo que es un error. Creo que no hay compatibilidad entre las funciones de la Secretaría de la Función Pública y el INAI, por una sencilla razón; pareciera que son lo mismo pero no, una representa al Ejecutivo y el INAI representa a los ciudadanos frente al Ejecutivo. Por eso es un órgano autónomo y en ese sentido creo que es la iniciativa no cumple con las expectativas de lo que necesitan los ciudadanos para garantizar que cuando no quieran el Poder Ejecutivo, la Corte o los diputados y senadores estén obligados a darles información aunque no quieran. Esa es la diferencia, la secretaría de la función pública cumple el trabajo de vigilar para el gobierno el funcionamiento de sus órganos pero no es un representante de los ciudadanos”, explicó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza dijo que parece una decisión para congraciarse con el Ejecutivo y su partido político y obtener la candidatura para la gubernatura de Puebla pero subrayó que en el intento rompe puentes momentos coyunturales para el funcionamiento del Senado.

“Me parece muy irresponsable. Acaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación de decir que el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA fue inconstitucional, como si ese mensaje de defensa la Constitución no fuera suficiente pareciera que el presidente del Senado está queriendo hacer puntos para su campaña a gobernador. Yo lo veo, honestamente, que demerita la presidencia del Senado. Él como senador lo puede presentar pero me parece esencialmente un asunto que lejos de ayudar a construir consensos en un momento tan crítico, cerrando sesión, el presidente del Senado como que está dinamitando puentes y acuerdos. Ese no es su papel me parece más bien un acto desesperado de la campaña para el gobierno en el estado de Puebla”, dijo Álvarez Icaza en entrevista.

Mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que la iniciativa de Armenta Mier dinamite los acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios para sacar adelante al menos un nombramiento en el INAI.

“Bueno, ya saben que aquí todo mundo es libre de presentar iniciativas y puntos de acuerdo”, dijo el coordinador del partido guinda.

-¿No le dinamita el acuerdo?

“No porque ya obtuve la mayoría de mi grupo respaldando esta propuesta que nos llevó tres horas discutirla”, respondió Monreal.

Posteriormente, minutos después de iniciada la sesión, el senador Armenta Mier retiró su iniciativa.

No quieren congales legislativos en el Senado

Ante una larga serie de asuntos que están por discutirse en el cierre de periodo de sesiones, hubo senadores que pidieron que no se replique lo que ocurrió en San Lázaro donde los diputados federales sesionaron durante horas, dispensando trámites y legislando sobre las rodillas.

El senador Emilio Álvarez Icaza se pronunció porque el Senado no sea “un congal” como ocurre en cámara de diputados, donde se aprobó de madrugada en fast track y sin mayor análisis una serie de iniciativas que tendrán que ser analizadas en comisiones del Senado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, rechazó que en el Senado se replique el fast track.