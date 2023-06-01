Anuncia Marcelo Ebrard inversión de India en Monterrey

El canciller Marcelo Ebrard anuncia inversión india en Monterrey que generará más de 2 mil 500 nuevos empleos.

Acompañado del gobernador Samuel García y el alcalde Luis Donaldo Colosio, Ebrard inaugura nuevas instalaciones de Tata Consultancy Services, de la India.

El secretario Ebrard dice que México tiene todo para crecer al doble de lo que lo ha estado haciendo.

En compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García, el alcalde, Luis Donaldo Colosio, y el CEO de la empresa en América Latina, Marcelo Wurman, el canciller Marcelo Ebrard inauguró este miércoles las nuevas instalaciones de Tata Consultancy Services (TCS), en Monterrey.

Con la inversión dada a conocer hoy, TSC, una empresa enfocada en TI y parte del corporativo más grande de la India, generará 2,500 nuevos empleos tanto en Nuevo León como en el resto de México.

El canciller Ebrard dijo que la llegada de TSC y otras empresas indias a México es fruto de una visión común de dos países que van a ser socios cada vez mayores, con mejores sueldos, más empleos y más posibilidades de crecimiento agregado.

Ebrard destaca condiciones de México para inversión extranjera

Durante su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores resaltó las condiciones favorables que ofrece México para la inversión extranjera, entre las que destacan su plataforma de exportaciones a Estados Unidos y otros países, su fortaleza financiera, el viento a favor por la relocalización de empresas, así como su bono demográfico.

“Tenemos todo en la perspectiva —me decía el CEO de TCS— para que México tenga un crecimiento de más del doble de lo que tiene ahora, o sea, el crecimiento es entre cuatro y cinco en promedio, o sea, pasar una década de crecimiento a esa tasa”, expuso Ebrard.

Recordó que “pronto en México, en diciembre tenemos ya —merced de un acuerdo con la India también, no con TCS pero sí con otra institución—, vamos a desarrollar inmunoterapia en México”.

En su intervención, el gobernador Samuel García Sepúlveda agradeció el apoyo del canciller Ebrard y señaló que “ha sido fundamental la Secretaría de Relaciones Exteriores para consolidar récords históricos (de inversión) en Nuevo León”.

Por su parte, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas destacó el apoyo del Gobierno federal “con quien esperamos seguir trabajando siempre de la mano para llevar mucha prosperidad, bonanza, crecimiento, desarrollo a todos los talentos que nacen diario en la ciudad y en el estado de Nuevo León […] para poder convertirnos en la mejor capital de los negocios en todo el país”.