Revelará gobierno federal monto de indemnización de Grupo México

Será en las próximas horas cuando el gobierno federal revele el monto de la indemnización que se le otorgará a Grupo México por la ocupación del tramo que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas y que según el Ejecutivo Federal ayudarán al buen funcionamiento del corredor interoceánico. El monto no ha sido revelado al público pero Grupo México ya lo conoce.

Decreto de ocupación fue publicado el 19 de mayo en el Diario Oficial de la Federación

En la edición matutina del viernes 19 de mayo, el gobierno federal publicó el decreto por el que se expropian los tramos férreos “Z”, “ZA” y “FA” pertenecientes a la empresa Ferrosur S.A. de C.V.

Los tres tramos suman 120 kilómetros de vías férreas que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, y de Hibueras a Minatitlán, y del Chapo a Coatzacoalcos, todo en el estado de Veracruz.

Así, toda esta infraestructura fue declarada de “utilidad pública”, por lo que fue ordenada de forma inmediata la ocupación de los tramos por parte de la Secretaría de Marina.

AMLO asegura que ocupación de tramos ferroviarios no tiene que ver con compra de Banamex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comentó que la ocupación temporal de tramos ferroviarios de Ferrosur, propiedad de Grupo México, realizada a partir de del decreto publicado el pasado 19 de mayo no se trata de una expropiación, al tratarse de una concesión de las vías férreas. El mandataio agregó que esta ocupacíón no se relaciona con el interés del dirigente de Grupo México, Germán Larrea, en adquirir Banamex, actualmente administrado por el grupo estadounidense Citigroup.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no. No hay ningún problema en el caso del banco. No es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea. Ojalá comprendan otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros. Ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público”, sentenció el presidente de México.