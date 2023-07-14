Detienen a presunto asesino en serie, es un reconocido arquitecto, casado y con hijos

Rex Heuermann es el principal sospechoso de ser el asesino en serie de al menos 11 mujeres, crímenes perpertrados entre 2010 y 2011, cuyos cuerpos fueron encontrados a lo largo de la vía Ocean Parkway, en el condado de Suffolk y en el área del parque estatal Jones Beach, en el condado de Nassau, en Nueva York.

Heuermann fue arrestado la noche de ayer en la ciudad de Manhattan, "los miembros asignados al Grupo de trabajo de Gilgo Beach, que constaba de numerosos detectives e investigadores del Departamento de Policía del condado de Suffolk, así como nuestros socios en el FBI, arrestaron a una persona, la trasladaron de regreso a 30 Yaphank, que es nuestra sede y actualmente se encuentra bajo custodia", señaló Rodney Harrison, Comisionado de Policía del Condado De Suffolk.

A simple vista parece un hombre normal, pero Rex Heuermann, un arquitecto de 59 años que vive en Massapequa Park en el estado de #NuevaYork, fue capturado y acusado de ser un presunto #asesino serial.



Se le relaciona con al menos 11 homicidios y todo inició en 2010 con el… pic.twitter.com/El2VGnmRDQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 15, 2023

Como Gilgo Beach y al responsable lo han llamado el asesino de Long Island, el arresto de Heuermann es el primero de este caso, el cual estuvo inactivo por más de 10 años, autoridades aseguraron que fue un gran paso adelante para traer justicia a las familias.

"Este es mi año 12 como ejecutivo del condado. He vivido con la investigación de Gilgo Beach durante todo mi mandato como ejecutivo del condado y puedo decirles que durante ese tiempo, el enfoque para mí y los miembros de nuestro equipo ha sido traer justicia para estas víctimas y cierre para estas familias que han sufrido", dijo Steven Bellone, Ejecutivo del Condado de Suffolk.

asesino en serie|REUTERS/Shannon Stapleton

¿De qué acusaron a Heuermann?

A Heuermann lo relacionan con el asesinato de cuatro mujeres, cuyos cuerpos estaban envueltos en arpillera y fueron descubiertos en 2010, con sólo unos días de diferencia y a pocos metros uno del otro, a lo largo de Ocean Parkway, a dichos crímenes los nombraron "Cuatro Gilgo".

Este viernes el sospechoso Rex Heuermann compareció ante un juez para ser acusado de tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de asesinato en segundo grado de los que se declaró declaró no culpable.

¿Quiénes fueron las víctimas de este asesino en serie?

Hoy, Heuermann fue acusado de los asesinatos de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Costello, trabajadoras sexuales que desaparecieron después de ofrecer sus servicios.

Aunque hay otros seis asesinatos más, los cuales pudieran estár vinculados con este caso Gilgo Beach, entre los cuales está el de un hombre y una niña, cuerpos que fueron encontrados durante la búsqueda de la trabajadora sexual Shannan Gilbert, en 2011.

asesino en serie|REUTERS/Shannon Stapleton

¿Quién es Rex Heuermann?

Es fundador y propietario de la firma de arquitectos de Midtown RH Consultants and Associates, se casó dos veces y tiene dos hijos de su segundo matrimonio, hoy su casa de Massapequa en el condado de Nassau, Nueva York fue revisada y agentes permanecen en el lugar.

