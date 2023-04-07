Coronación del rey Carlos III, la celebrarán con nueva cerveza en Reino Unido

La coronación del rey Carlos III será el 6 de mayo en Reino Unido y a poco menos de un mes, la cerveza Retorno el Rey creada por Windsor & Eton ha dado inicio a las celebraciones.

Por alrededor de 850 años Reino Unido tuvo reyes, pero en los últimos 70 años la monarca fue la Reina Isabel II, "en la mayor parte de la vida de la gente de este país, hemos tenido una reina y se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a pasar de decir la reina a decir el rey", señaló Bob Morrison, director de marketing de Windsor & Eton Brewery.

La cerveza Retorno del Rey está hecha con ingredientes orgánicos y naturales, una esencia muy particular del monarca como gran promotor del cuidado del medio ambiente, "es una receta tradicional de cerveza inglesa, pero queríamos usar ingredientes que realmente capturaran la historia de quién es el rey Carlos", comentó Matt Stead, jefe cervecero de Windsor & Eton Brewery.

¿Cómo es la cerveza Retorno del Rey?

Es de color brillante y templada, "en el aroma obtienes algunas notas dulces que son de un tipo particular de malta, está muy bien equilibrada con lúpulos orgánicos que se cultivan en Reino Unido para darle notas florales y algunas notas cítricas de mandarina, también usamos un lúpulo orgánico de Nueva Zelanda llamado Wakatu que le da esta encantadora nota de cabeza de lima fresca y picante'', describió Stead.

La etiqueta de la nueva cerveza está basada en una pintura del rey Carlos III hecha por el retratista, Martin Jessup, "hemos elegido crear un diseño para la cerveza que refleje dos cosas: una vida de devoción, un deber con el país, pero también una vida de apoyo apasionado por el medio ambiente", agregó Morrison.

¿Les gustó la cerveza Retorno del Rey?

Sí, las primeras personas en probarla, quedaron satisfechas, ''es bastante refrescante, es buena, me gusta bastante, elegiría esta sobre muchas, muchísimas otras cervezas, comentó James Shanks, estudiante de 18 años que vive en Windsor.

La cerveza creada en Windsor, Reino Unido es muy apropiada para la coronación del rey Carlos III y sin duda al monarca "le gustaría sin problema, esa es mi opinión al respecto: una cerveza muy buena", dijo Hedley Shanks, un residente de 63 años de Buckinghamshire.

"Estaríamos encantados de recibir al rey y a la reina consorte para que vengan a tomar una copa con nosotros, si no pueden venir aquí, enviaremos la cerveza al castillo, pero son bienvenidos en cualquier momento", destacó Morrison.

cerveza rey Carlos III|REUTERS/Peter Nicholls

¿Carlos III será el rey más ecologista?

El rey Carlos III siempre ha tenido un gran amor por la naturaleza y siempre se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente, el primer discurso donde expresó su preocupación por la contaminación de los desechos plásticos lo hizo en febrero de 1970, cuando tenía 21 años.

En diversas cumbres y encuentros mundiales a favor del cuidado del planeta, el rey Carlos III se ha manifestado en contra del cambio climático, así como ha dicho que los seres humanos han alterado el equlibrio de la naturaleza.