Rey Carlos y reina Camila de Reino Unido agredidos con huevos: VIDEO

El rey Carlos y la reina consorte, Camila, de Reino Unido, fueron agredidos con huevos por un manifestante mientras se encontraban recorriendo las calles de York, mientras realizaban un compromiso en el norte de Inglaterra.

Las imágenes mostraron cuatro huevos volando junto al monarca británico y su esposa y estrellándose contra el suelo cuando llegaron para una ceremonia tradicional en York, a través de la Micklegate Bar, una puerta medieval donde se recibe de forma tradicional a los monarcas en la ciudad. El rey vestía un impecable traje de color gris, mientras que Camila lució un abrigo verde. Parecían indiferentes al incidente y continuaron con el compromiso.

El agresor que lanzó huevos fue detenido

El atacante fue tirado al suelo por cuatro policías mientras gritaba “este país se construyó sobre la sangre de los esclavos”. Mientras tanto, los espectadores que se habían reunido para ver a la realeza lo abuchearon y corearon “Dios salve al rey” y “vergüenza”.

Luego del incidente, Charles y Camilla parecían imperturbables mientras continuaban su caminata y saludaban a algunas de las multitudes.

¡Le arrojaron huevos al rey Carlos III!😱



Ocurrió durante un recorrido por #Inglaterra, junto a su esposa Camila, la reina consorte.



La #policía arrestó a un hombre que gritaba consignas en contra del monarca.@roberto_ruizg y @vaitiaremateos con los detalles en @HechosAM pic.twitter.com/bugKupiGV6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 9, 2022

Estaban por inaugurar una estatua de la reina Isabel II

La pareja estaba en York para asistir a la inauguración de una estatua de la reina Isabel II, la primera que se instala desde su muerte, como parte de una breve gira por Yorkshire.

Discutir el papel histórico de Gran Bretaña en la trata de esclavos

El incidente se produjo justo un día después de que la ahijada de Charles, Fiona Compton, revelara que ella y el rey Carlos han estado hablando sobre la necesidad de "apertura" al discutir el papel histórico del Reino Unido en la trata de esclavos.

"Él está listo para tener conversaciones activas sobre la relación de Gran Bretaña con la trata de esclavos. Está de acuerdo en que esto es historia británica y que no debe ocultarse", dijo Fiona Compton.

El rey Carlos, que se encuentra en una gira de dos días por Yorkshire, anteriormente compartió con entusiasmo sus consejos para el asado dominical perfecto cuando visitó la sede de Bradford de la cadena de supermercados Morrisons.

Carlos, que accedió al trono en septiembre tras la muerte de su madre, la reina Isabel, realiza una gira de dos días por el norte de Inglaterra.

También se arrojaron huevos al automóvil real de Isabel en 2022 cuando visitó Nottingham, en el centro de Inglaterra, y los manifestantes antibritánicos arrojaron huevos a Carlos durante una caminata en el centro de Dublín en 1995.