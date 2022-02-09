Rey Felipe de España da positivo a Covid-19; presenta síntomas leves

El Rey Felipe de España resultó positivo a Covid-19, luego de realizarse una prueba y presentar síntomas leves la noche de este martes, dio a conocer la Casa Real en un comunicado.

“Su Majestad el Rey ha dado positivo en la prueba para detectar el Covid-19 que se le ha practicado esta mañana”, detalló la Casa Real.

De acuerdo con el documento, el Rey Felipe permanecerá en aislamiento durante siete días, por lo que sus actividades oficiales quedaron suspendidas durante dicho periodo.

Hasta ahora, el estado de salud de Felipe VI de España es bueno y mantendrá su actividad institucional desde su residencia ubicada a las afueras de Madrid, aclaró el comunicado.

La Casa Real explicó que la Reina Letizia y la Infanta Sofía no presentan síntomas de Covid-19, por lo tanto “podrán seguir con sus actividades previstas con normalidad, según las normas establecidas”.

Deseamos una pronta recuperación a S.M. el Rey Felipe VI. ¡Mucho ánimo para seguir desarrollando su indispensable actividad institucional!https://t.co/g37ujt8uW9 pic.twitter.com/CjNCBr8PHz — Partido Popular (@populares) February 9, 2022

La Reina Letizia y su hija, Sofía de Borbón, se someterán a los protocolos de seguimiento para descartar un contagio de Covid-19.

La princesa Leonor, primogénita del Rey Felipe y la primera en la línea de sucesión, se encuentra en el internado UWC Atlantic College, ubicado en Gales, Reino Unido.

¿El Rey Felipe está vacunado contra Covid-19?

Después de confirmarse que el Rey Felipe tiene Covid-19, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para desear la recuperación de Su Majestad.

“Mis deseos de una pronta recuperación para Su Majestad el Rey Felipe VI. Espero que los síntomas sean leves y pueda recuperar pronto la normalidad”, escribió Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.

Además, aseguró que con prudencia y responsabilidad se podrá superar pronto la pandemia de Covid-19, un virus que en España dejó hasta ahora un total de 10.4 millones de contagios y más de 94 mil muertes.

Mis deseos de una pronta recuperación para S.M. el Rey, Felipe VI. Espero que los síntomas sean leves y pueda recuperar pronto la normalidad.



Manteniendo la prudencia frente al #COVID19 y siendo responsables superaremos pronto esta pandemia. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 9, 2022

El anuncio sobre el contagio del Rey Felipe ocurrió antes de su audiencia con Zeljko Komsic, presidente de Bosnia y Herzegovina, quien lo visitaría en el Palacio de La Zarzuela.

Felipe VI de España se vacunó contra Covid-19 en mayo de 2021, en un centro de inmunización masiva instalado en Madrid, según medios internacionales. En julio, la Reina Letizia y la princesa Leonor recibieron la vacuna, también en la capital española.

