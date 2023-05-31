Ricardo Mejía anuncia no declinará a favor del candidato Armando Guadiana

Durante este martes 30 de mayo, el Partido del Trabajo (PT) anunció declinaba a favor del candidato Armando Guadiana, abanderado de Morena en las elecciones 2023 en Coahuila.

En el marco de las elecciones 2023 y a tan solo cinco días de los comicios para renovar la gubernatura de Coahuila, el PT le dio la espalda a Ricardo Mejía, candidato al que abanderaba, para sumarse a la campaña de Morena y apoyar a Armando Guadiana.

El Partido del Trabajo ofrece conferencia de prensa y extiende su apoyo al candidato Armando Guadiana

Ante el anuncio, alrededor de las 13:00 horas, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron brindaban el apoyo al candidato del partido guinda por las elecciones 2023 en Coahuila, así como en la coalición "Juntos haremos Historia" en miras hacía el 2024.

Una vez realizado el evento de la conferencia de prensa, el candidato abanderado de Morena, Armando Guadiana, celebró a través de sus redes sociales la decisión del PT en declinar a favor de la unidad de Coahuila y ser parte del movimiento de la 4T en su candidatura.

Ricardo Mejía afirma que no declinará y seguirá en las elecciones 2023 en Coahuila

Ante el pronunciamiento de este 30 de mayo del PT sobre la declinación a favor del también candidato Armando Guadiana a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía no esperó la oportunidad para ofrecer una rueda de prensa en Saltillo, capital de Coahuila donde aclaró se mantenía firme rumbo a las elecciones del 4 de junio.

"El tigre" señaló las ventajas del sistema electoral, y mencionó que los derechos político electorales de un candidato que ya está registrado y validado por el órgano electoral después de los plazos estipulados, establecen que "no puede haber nada ni nadie que pueda quitar su candidatura", por lo que el no declinará en las elecciones 2023 en Coahuila.

Así mismo, el candidato por la gubernatura mencionó la importancia de saber de que manera se va votar este 4 de junio y aclaró que seguirá apareciendo en la boleta electoral.

Ricardo Mejía pide a la ciudadanía no confundirse al marcar la boleta electoral ese 4 de junio

“El tigre” Mejía, señaló que ante lo acontecido, su nombre seguirá apareciendo en la boleta electoral, e hizo un llamado a la ciudadanía a seguir marcando la boleta con normalidad pues la declinación del Partido del Trabajo a favor del candidato Armando Guadiana de Morena no tiene ningún efecto legal ni de carácter político.