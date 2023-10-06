Atentado dentro del penal de Playa del Carmen deja dos personas muertas

Durante la tarde del pasado jueves 5 de octubre, el penal de Playa del Carmen registró una riña al interior de las instalaciones, por lo que la Fiscalía del estado de Quintana Roo tomó parte de lo sucedido y, horas más tarde, confirmó que el conflicto terminó con dos personas muertas y otras dos heridas.

El atentado estuvo a cargo de una persona, identificada como Dariel "N", quien fue detenido después de las agresiones y se le abrió una carpeta de investigación por "probable participación en los delitos de homicidio calificado".

Los dos individuos asesinados son internos del Centro de Retención Municipal de Solidaridad y fueron atacados por un arma de fuego, por lo que la investigación conlleva la manera en que el agresor consiguió el artefacto.

"La FGE informa que, tras los hechos suscitados en el Cereso, este organismo autónomo abrió carpeta de investigación en contra de Dariel "N" por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en agravio de dos víctimas que se encontraban recluidos en este penal", señaló la Fiscalía.

¿Qué pasó en el penal de Playa del Carmen?

Las autoridades de Quintana Roo no informaron el origen de la riña o los motivos por los que Dariel "N" habría desatado el fuego al interior del penal, el cual también dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano.

"Así también, se le señala por los delitos de homicidio en grado de tentativa en agravio de dos reclusos, quienes fueron trasladados al Hospital General de este municipio para su valoración y atención", complementó la FGE en sus canales oficiales.

Cabe destacar que las víctimas fueron agredidas por impacto de arma de fuego. 3⃣#CeroImpunidad#JusticiaParaTodos — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) October 5, 2023

Luego de que las autoridades recibieran el reporte, de inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia, por lo que la cárcel ubicada sobre la Avenida Benito Juárez fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes tomaron el control y descartaron una situación de riesgo posterior.

Reportes locales señalaron que una de las personas heridas presentan lesiones por arma de fuego en el cuello y ojo, además de otro con heridas en el abdomen. De igual forma, versiones extraoficiales aseguran que la riña se abría desatado por una disputa de dos grupos delincuenciales que buscan el control del lugar.