Una riña en el penal de Guayaquil deja 12 reos muertos en Ecuador

Una riña en el penal de Ecuador dejó 12 reos muertos, según dijo este sábado la agencia penitenciaria SNAI, en un nuevo capítulo de la frecuente violencia carcelaria en la nación sudamericana.

La confrontación se produjo en la cárcel conocida como La Penitenciaría, en la ciudad de Guayaquil, una de las más peligrosas del país.

Ecuador ha estado plagado de disturbios en las cárceles desde 2021, lo que ha resultado en cientos de reos muertos, que el Gobierno atribuye a los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes que luchan por el territorio y el control.

Las autoridades informaron que a través del uso tecnológico se reportaron a 12 reos muertos.

Por su parte, la Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter que inició de oficio una investigación previa, para identificar a los responsables de los 12 reos muertos.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició de oficio una investigación previa, para identificar a los responsables de la muerte de 12 personas privadas de la libertad (PPL), al interior de la Penitenciaría del Litoral, en #Guayaquil. El hecho se produjo la tarde de ayer. pic.twitter.com/inId4tcbk6 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 15, 2023

El año pasado, tanto una delegación de las Naciones Unidas del Subcomité para la Prevención de la Tortura como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontraron que la violencia en las cárceles de Ecuador se causó por años de abandono estatal del sistema penitenciario.

La riña se produjo luego del asesinato de tres mujeres agentes penitenciarias frente a ese penal. También durante esta semana se informó que encontraron a seis reos muertos. De acuerdo con un informe, los aparecieron ahorcados en uno de los pabellones de La Penitenciaría.

El presidente Guillermo Lasso ha aumentado presencia de la fuerza pública y ha declarado en emergencia por varias ocasiones al sistema carcelario, en un intento por controlar la violencia.

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Medidas contra la violencia en Ecuador

A inicios de abril, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso modificó el decreto que permite la tenencia y el porte de armas en el país. En términos generales estableció tres nuevas reglas para la seguridad del país.

1. Se autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamento También se autorizó el uso de aerosoles de gas pimienta que tengan el mimo fin.

2. Se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.

3. Se estableció controles y registros informáticos. La Secretaría de Seguridad Pública asumió las acciones de coordinación. Los guardias de seguridad privada también apoyan a la policía nacional en labores de vigilancia y seguridad. Ahora pueden portar sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.

Lo más sobresaliente de los cambios que se anunciaron, fue el estado de excepción en las ciudades de Guayaquil, Durán y Sanborondón. También se aplicó en las provincias de anta Elena y Los Ríos. Esto implica un toque de queda de 1 AM a 5 AM a las zonas anteriormente mencionadas.