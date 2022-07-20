Rishi Sunak y Liz Truss, los finalistas para sustituir a Boris Johnson

Después de cinco rondas de votaciones, ya solo quedan dos candidatos finalistas para sustituir a Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido. Rishi Sunak y Liz Truss contenderán en una última votación para quedarse con el cargo.

La ex ministra de Defensa, Penny Mordaunt, quedó fuera de la contienda al conseguir solo 105 votos a su favor, mientras que Truss obtuvo 113 y Rishi Sunak se mantiene liderando la votación con 137.

Ahora, los 20 mil integrantes del Partido Conservador deberán votar durante el mes de agosto por uno de los candidatos finalistas y el próximo 5 de septiembre se anunciará quién será el nuevo primer ministro que ocupará el lugar de Boris Johnson.

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Por lo que Rishi Sunak y Liz Truss deberán hacer campaña electoral para conseguir votos de los afiliados al partido conservador. Y aunque Sunak se mantiene como líder en las primeras votaciones, no tiene asegurado el triunfo, pues algunas encuestas posicionan en mejor lugar a Truss.

¿Quiénes son los candidatos finalistas para sustituir a Boris Johnson?

Liz Truss trabajó como contadora y economista antes de ingresar a la política. Fue elegida concejala local en Londres en 2006 y se convirtió en miembro del parlamento en 2010.

Actualmente se desempeña como ministra de Relaciones Exteriores bajo el mandato de Boris Johnson, es la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del país. Anteriormente fungió como ministra de Comercio.

Como ministra de Comercio fue una firme defensora de la realineación económica y diplomática de Reino Unido hacia la región del Indo-Pacífico, encabezando los esfuerzos para unirse a un bloque comercial transpacífico. Ha llegado a acuerdos comerciales en todo el mundo, incluso con Japón y Australia.

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Mientras que Rishi Sunak renunció como ministro de finanzas diciendo que había llegado a la conclusión de mala gana que "no podemos continuar así".

Su renuncia se produjo minutos después de que el secretario de Salud, Sajid Javid, dimitiera después de haber perdido la confianza en la capacidad de Boris Johnson para gobernar en interés nacional.

En su carta de renuncia al primer ministro, también publicada en su cuenta de Twitter, Sunak señaló los "enormes desafíos" que enfrenta Gran Bretaña y agregó que la gente estaba "lista para escuchar la verdad".