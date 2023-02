Roban dos campanas de iglesia de Tlalminulpa, Hidalgo

Hubo testigos, dejaron rastros, pero se esfumaron con su botín, los habitantes dicen que fueron tres los sujetos que robaron dos campanas del Siglo XVIII en la comunidad de Tlalminulpa en el municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.

“Aproximadamente a las 7 de la mañana nos reporta un vecino que se habían robado las campanas que una vecina que vio cuando se las estaban hurtando vio unos muchachos pero ella por miedo a estos 3 sujetos que eran los que se subieron a un carro negro, parte luego luego hasta que se sintió segura en un lugar más seguro fue cuando nos dio parte,” dijo José Cruz López Colin, Delegado de Tlalminulpa.

Pesaban más de 50 kilos, los delincuentes tuvieron que hacer varias maniobras antes de bajarlas del campanario de esta iglesia.

Los lugareños afirman que fue durante la madrugada.

“Para bajarla la descolgaron y la aventaron y pegó en la parte de la puerta de la fachada de la capillita y la rompió y pegó ahí y cayó el suelo,” explicó el Delegado de Tlalminulpa, José Cruz López Colin.

“Yo digo que sí es un bien de aquí del pueblo es parte del pueblo debe de investigarse a ver quién fue o por qué se la llevaron ya no respetan las iglesias entran a robar lo que pueden y no es justo porque ya no respetan la casa de Dios,” declaró Vicente Cruz Pérez, uno de los vecinos de la zona.

El robo fue reportado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fiscalía General de la República que inició las investigaciones.

Los pobladores ya ofrecen recompensa a quien proporcione información para localizarla.

Para ellos el valor económico de las campanas es poco, comparado con el que este pueblo le tiene a estas reliquias, que afirman, forman parte de la vida misma de la comunidad.