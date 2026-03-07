Capturan en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, uno de los más buscados por ICE

Roberto 'Beto' Bazán-Salinas cayó en Salamanca, Guanajuato, tras un operativo entre autoridades de México y Estados Unidos. Su captura se realizó el 5 de marzo pero se dio a conocer hoy, aunque su nombre ya figuraba desde inicios de 2026 en una ficha de búsqueda de ICE.

En la acción participaron Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y corporaciones de Texas. No fue un arresto menor: detrás hubo un despliegue binacional.

Bazán-Salinas era buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunto vínculo con el Cártel del Golfo y por su supuesto papel en el tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. Hasta antes de caer en Guanajuato, su último rastro público estaba en Matamoros, Tamaulipas.

Qué se sabía de Roberto Bazán-Salinas antes de su captura

El nombre de Bazán-Salinas apareció públicamente desde el 21 de enero de 2026, cuando ICE difundió una ficha de búsqueda.

En ese documento se le identificaba como ciudadano mexicano y se le vinculaba con el Cártel del Golfo. También se le señalaba por su presunta participación en el trasiego de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos.

Hasta antes de su captura en Guanajuato, la última ubicación que se había difundido públicamente fue Matamoros, Tamaulipas.

ACCUSED CARTEL NARCOTERRORIST AND ICE MOST WANTED ARRESTED BY HSI & PARTNERS IN MEXICO



Mexican national Roberto “Beto” BAZAN-Salinas -- associated with the Cartel del Golfo and wanted for his role in smuggling multi kilogram shipments of cocaine, methamphetamine and marijuana… pic.twitter.com/jCFvear6J2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) March 7, 2026

Qué antecedentes públicos hay en su caso

Los antecedentes públicos de Roberto 'Beto' Bazán-Salinas son escasos.

En fuentes abiertas, lo más claro es la ficha de búsqueda difundida en enero, los señalamientos por presunto narcotráfico y la orden internacional que terminó en su captura semanas después en Guanajuato.

Fuera de eso, no hay muchos más datos públicos sobre procesos previos, sentencias o una trayectoria judicial ampliamente documentada con su nombre.

La huella del Cártel del Golfo y los perfiles que siguen prófugos

La captura de Roberto 'Beto' Bazán-Salinas no desarma al Cártel del Golfo. El grupo mantiene presencia en la frontera noreste y sigue operando a través de facciones como los 'Metros', 'Ciclones' y 'Escorpiones'.

Entre los nombres que todavía aparecen ligados a esa estructura están José Cárdenas Martínez, 'El Contador', identificado por el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos como líder de 'Ciclones', y Álvaro Noé Morfín-Morfín, 'R8', ubicado como operador de los 'Metros'.

Además, el Departamento del Tesoro mantiene sanciones contra otros perfiles vinculados al grupo, como Ismael Guerra Salinas, 'Mayelo'; Omar Guerra Salinas, 'Samorano'; Francisco Javier Sierra Angulo, 'El Borrado'; Ildelfonso Carrillo Sapien, 'El Chivo'; y Raúl Decuir García, 'La Burra'.

Cayó un objetivo, pero la red sigue viva.