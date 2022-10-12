Un "robot artista" llamado Ai-Da dijo a los legisladores británicos que aunque era una creación artificial, todavía era capaz de producir arte, habló en una investigación parlamentaria sobre cómo las nuevas tecnologías afectarán a las industrias creativas.

Descrito como "el primer artista robot humanoide con IA ultrarrealista del mundo", apareció en una de las salas del parlamento con una peluca corta de pelo negro y un traje de mezclilla.

Con un rostro humanoide femenino y brazos robóticos expuestos, Ai-Da fue creado por científicos de la Universidad de Oxford y lleva el nombre de la matemática británica y pionera informática Ada Lovelace.

Respondió preguntas junto con el jefe del proyecto Ai-Da y director de la galería de arte Aidan Meller en una sesión televisada organizada por el Comité Digital y de Comunicaciones de la Cámara de los Lores.

Ai-Da / Robot artista:

Soy, y dependo de, programas de computadora y algoritmos. Aunque no vivo, puedo crear arte”.

Ai-Da ha creado una serie de obras, incluida una pintura de la difunta reina Isabel, y las obras se han mostrado en exposiciones y galerías.

El comité escuchó al robot humanoide, así como a expertos de la industria y académicos, sobre los efectos de la tecnología en los trabajadores de la industria creativa.

Respondiendo a la primera pregunta del comité sobre cómo produjo las pinturas, Ai-Da dijo que los algoritmos de inteligencia artificial, las cámaras en sus ojos y un brazo robótico la ayudaron a pintar sobre un lienzo.

Robot artista se presenta en Parlamento ante legisladores británicos.

Robot artista afirma: "la diferencia con los humanos es la conciencia"

Ai-Da también explicó cómo "analizar un gran corpus de texto" para identificar contenido común y estructuras poéticas le permitió generar nuevos poemas.

"La diferencia con los humanos es la conciencia; no tengo experiencias subjetivas a pesar de poder hablar de ellas", dijo Ai-Da, la robot artista.

La primera exposición individual de Ai-Da de ocho dibujos, 20 pinturas, cuatro esculturas y dos videos se presentó en su exposición inaugural "Unsecured Futures" en mayo de 2019 en la Universidad de Oxford. Una segunda exposición siguió en Londres en noviembre de 2019.

En octubre de 2021, en la cima de la vasta meseta de Giza en Egipto, Ai-Da exhibió su escultura con el telón de fondo de las famosas pirámides del país, la última maravilla que queda del mundo antiguo.

La obra de arte creativa de Ai-Da es una escultura de arcilla de 2,5 metros de largo basada en el acertijo de la esfinge. La creación del robot humanoide se reinventa a sí misma con tres piernas robóticas, acostada de lado dentro de un gran sarcófago de metal y vidrio.