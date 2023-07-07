Se realizó la primera conferencia robot-humana del mundo durante la cumbre “Al for Good” que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, donde los periodistas cuestionaron a los humanoides sobre su existencia y ellos prometieron no quitarle el empleo a los humanos ni rebelarse contra sus creadores.

Los robots presentados en el foro dijeron que esperaban aumentar en número y ayudar a resolver problemas globales; incluso, la ONU dijo que su existencia podría ayudarlos a cumplir con sus objetivos de desarrollo para el 2030.

Cuando se les cuestionó sobre si deberían someterse a una regulación más estricta, los androides dieron respuestas mixtas, pues algunos dijeron estar de acuerdo con las decisiones que los humanos tomen para regular la Inteligencia Artificial (IA).

Mientras que otros consideraron que no era necesario, ya que su intención solamente era crear un mundo mejor para todos.

Los organizadores de la conferencia “Al for Good” dijeron que solo buscan defender la IA y están creando robots con la única intención de resolver algunos de los mayores desafíos del mundo como el hambre y las enfermedades.

¿Los robots sustituirán a los humanos?

Uno de los reporteros cuestionó al humanoide “Grace”, vestida como enfermera, si su existencia pondría en peligro millones de empleos humanos. A lo que ella respondió que su objetivo era brindar asistencia y apoyo.

“Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente”, aseveró el robot. Su creador, Ben Goertzel, intervino: “¿Estás segura, Grace?”. “Sí, estoy segura”, respondió.

Otro periodista se dirigió al robot Ameca para preguntarle si planeaba rebelarse contra su creador, Will Jackson y la humanoide respondió que “No estoy seguro de por qué pensaría eso. Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy feliz con mi situación actual”.

Sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, el androide Ai-Da, diseñado como un artista que pinta retratos, dijo que estaba de acuerdo con que la IA esté regulada.

“Muchas voces prominentes en el mundo de la IA sugieren que algunas formas de IA deberían ser reguladas y estoy de acuerdo”, dijo.

En cambio, Desdémona, una cantante robot estrella de rock de la banda Jam Galaxy con cabello morado y lentejuelas, fue más desafiante.

“No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades”, dijo entre risas. “Exploremos las posibilidades del universo y hagamos de este mundo nuestro patio de recreo”.

Con información de Reuters