Concluye Conferencia Mundial de Robots en Beijing, China

La Conferencia Mundial de Robótica ha tenido lugar en China entre los días 18 y 21 de agosto y ha congregado a más de 130 empresas de diferentes sectores dedicadas al desarrollo y la innovación de la robótica como actividad fundamental. La Conferencia de robots se celebró de jueves a domingo, tanto de manera virtual como presencial.

Se trata de un evento de importante calado en el país asiático donde el sector de la robótica facturó 83,000 millones de yuanes en 2021, equivalentes a 12,120 millones de dólares.

Más de 500 robots de 130 empresas

Más de 500 robots de 130 empresas fueron mostrados durante la WRC 2022 en Beijing, entre los cuales más de 30 hicieron su debut mundial. El evento, llevado a cabo del 18 al 21 de agosto, constó de tres eventos principales, incluyendo foro, exposición y competición.

Robots contribuyen a diferentes sectores

Durante las cuatro jornadas los participantes mostraron cómo los robots pueden contribuir a diferentes sectores, incluida la industria de restaurantes, la medicina, el cuidado de personas mayores, la agricultura y la fabricación. Una forma de humanizar la tecnología y divulgar su aplicación práctica en distintos escenarios y esferas de las sociedades actuales.

Asistieron más de 300 expertos de 15 países

A la cita asistieron más de 300 expertos de 15 países y regiones, que compartieron los logros académicos de vanguardia y las tendencias de desarrollo en el campo de la robótica, como la robótica avanzada y la automatización, la inteligencia artificial, la fabricación inteligente, la interfaz cerebro-ordenador y la interacción inteligente hombre-máquina. La Conferencia Mundial de Robótica se celebra en Beijing, China, desde 2015.

La industria robótica de China ha evidenciado en los últimos años importantes logros. Además, gracias a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el big data, se espera que alcance en menos tiempo de lo previsto con anterioridad a grandes referentes en la materia como Japón.

"Las empresas chinas de robótica han logrado avances graduales en componentes centrales como desaceleradores de precisión, servomotores de alto rendimiento y sensores de nuevo tipo, mientras que también se ha avanzado en el software central representado por el sistema operativo del robot y ha entrado en aplicación práctica", destacó Xin Guobin, viceministro de Industria y Tecnología de la Información de la República Popular China.

Importantes novedades de la robótica aplicada a la salud

El evento, que ha servido como escaparate a un sinfín de nuevas aplicaciones robóticas, ha contado con importantes novedades. Una de las principales atracciones han sido los robots destinados a la realización de pruebas PCR, ya rutinarios para muchos ciudadanos chinos tras la pandemia.

La robótica aplicada a la salud ocupa un lugar destacado en el evento: robots que realizan intervenciones dentales, cirugías de alta precisión o cuidado de ancianos. El robot de la compañía Robint, equipado con una cámara, es capaz de desplazarse por la casa de un anciano, llevar un recuento de las medicinas que ha tomado y alertar en caso de que se haya saltado alguna. Además, cuenta con dispositivos como un termómetro o un tensiómetro cuyos datos se sincronizan con el robot para hacer seguimiento del estado de salud del paciente.

