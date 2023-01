Una rodada y 10 manifestaciones hoy 24 de enero afectarán CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se realizarán alrededor de una rodada y 10 manifestaciones hoy 24 de enero en algunas alcaldías como Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades la rodada y las manifestaciones hoy 24 de enero podrían provocar algunas afectaciones viales en las alcaldías ya mencionadas, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar retrasos.

Cinco manifestaciones hoy 24 de enero se harán en la alcaldía Cuauhtémoc



9:00 am – SIWA – Artesanas de Paz y Justicia se reunirán en los Juzgados Penales de la Ciudad de México (CDMX), ubicados en Dr. Lavista No. 114, en la Colonia Doctores.





10:00 am – Familiares y amigos de los Defensores de los Derechos Humanos, se manifestarán en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Avenida Paseo de la Reforma s/n., en la Colonia Juárez.

11:00 am – Al menos 250 Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100, se reunirán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), en la Avenida Niños Héroes No. 119, en la Colonia Doctores.

2:00 pm – Diversos integrantes de Comunidades Indígenas se manifestarán en la Casa de Representación del Estado de Chiapas en Toledo No. 22, en la Colonia Juárez.

4:00 pm – La Asamblea de Trabajadores de Pilares, se concentrará en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en la Avenida Juárez s/n., en la Colonia Centro Histórico.

Se esperan dos manifestaciones hoy 24 de enero en Ciudad Universitaria



10:00 am y 4:00 pm – Profesores de la Asignatura y Ayudantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México (UNAM), se manifestarán en la Sala Magna de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ubicada en la Avenida Insurgentes Sur No. 300, Circuito de Investigación Científica s/n., Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán.

6:00 pm – Académicas y Académicos Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestarán en la Sala Magna de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Alcaldía Coyoacán.

Otras manifestaciones hoy 24 de enero que se harán en CDMX

10:00 am – Un grupo de personas se reunirán en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, ubicado en la Avenida Guadalupe No. 64, en la Colonia Agrícola Pantitlán, en la Alcaldía Iztacalco.

11.00 am – El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, se manifestarán en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación Periférico Sur No. 1950, en la Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón.

12:00 pm – Diversas colectivas Feministas se reunirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, localizado en la Avenida Reforma No. 100, en la Colonia Lomas de San Lorenzo, en la Alcaldía Iztapalapa.

Comunidades indígenas harán una rodada en alcaldía Cuauhtémoc

Se espera que a las 4:00 de la tarde, diversas comunidades indígenas desplazas realicen una rodada, esta comenzará en la Casa de Representación del Estado de Chiapas, ubicada en Toledo No. 22, hasta la Embajada de Alemania localizada en la Avenida Horacio No. 1506. Se estima que asistirán alrededor de 40 personas.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este 24 de enero?

Este 24 de enero el Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).