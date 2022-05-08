Rodrigo Chaves asume la presidencia de Costa Rica

El economista Rodrigo Chaves oficialemente es el presidente de Costa Rica desde este domingo 8 de mayo. Su próximo mandato de cuatro años tiene el compromiso de saldar compromisos que comprometen las finanzas de Costa Rica, cuya deuda es la más alta de Centroamérica.

Chaves, un antisistema de 60 años, dijo que mantendría solventes las finanzas públicas, presionadas por una deuda equivalente a 66,5% del PIB, mientras espera medidas fiscales para una posible renegociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ante los inversionistas y la comunidad financiera internacional, Costa Rica es responsable de sus deudas. Nunca hemos incumplido”, dijo el nuevo Presidente.

De la deuda total de Costa Rica (42.620 millones de dólares) 73,9% corresponde a deuda interna y el 26% a la externa.

Chaves asumió la silla presidencial en reemplazo de Carlos Alvarado, quien gobernó desde 2018 y asegura haber dejado "la casa en orden" con indicadores financieros estabilizados tras el golpe de la pandemia del coronavirus.

Rodrigo Chaves, exfuncionario del Banco Mundial desde hace mucho tiempo, se convirtió en el presidente número 49 en la historia de Costa Rica por un período de cuatro años en una ceremonia celebrada en la sede de la Asamblea Legislativa.

El nuevo Presidente llegó al Congreso de Costa Rica acompañado de su esposa y sus dos hijas. Le acompañaron un centenar de delegaciones internacionales, entre ellas una encabezada por el Rey de España, Felipe VI.

Las personalidades que asistieron al evento fueron el presidente de Colombia, Iván Duque, y sus homólogos dominicano y panameño.

Chaves también dijo que garantizaría los derechos de la comunidad LGBT y que no toleraría la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en Costa Rica mientras fuera presidente.

Chaves, quien pasó 27 años en el Banco Mundial antes de renunciar en 2019 luego de acusaciones de mala conducta sexual, ha negado repetidamente las acusaciones de mala conducta.