“Conozco mis límites”: Roger Federer anuncia su retiro del tenis

El suizo Roger Federer confirmó su retiro del tenis profesional cuando concluya Laver Cup 2022, pues conoce los límites y capacidades de su cuerpo.

“Los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo” dijo el tenista en sus redes sociales.

Roger Federer, de 41 años, reconoció que el tenis lo trató más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, pero llegó el momento de su retiro.

“He jugado más de mil 500 partidos en 24 años y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera”, señaló.

Confirmó que la Laver Cup 2022 de la próxima semana en Londres será su último evento ATP, aunque seguirá jugando tenis, pero no en Grand Slams.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Roger Federer anuncia su retiro del tenis con publicación en Instagram

Ha sido medante su cuenta oficial en Instagram que el tenista suizo, anunció su retiro: "He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años".

En los últimos años, Roger Federer se ha enfrentado a una serie de lesiones y cirugías que no le han permitido una continuidad en el deporte blanco.

Thank you, Roger 💙 https://t.co/kkzaIrfGQi — US Open Tennis (@usopen) September 15, 2022

¿Cuánto tiempo estuvo Roger Federer como número 1?

Roger Federer es uno de los grandes nombres de los libros de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y lidera el ranking como el Nº 1 más viejo de todos los tiempos. Su última vez, durante apenas una semana (la que comenzó el 18 de junio del año 2020), el suizo subió al primer escalón del tenis mundial. Terminó su mandato con 36 años, 10 meses y 16 días.

“El que inventó el tenis imaginó que un día alguien lo jugaría como lo juega Roger Federer"pic.twitter.com/1lnNu8ezXm — Set Tenis (@settenisok) September 15, 2022

Federer ocupa en puesto 5 en la Clasificación ATP

A lo largo de la historia del deporte blanco, solo 28 tenistas han conseguido ser el número 1 del mundo en tenis individual masculino. Carlos Alcaraz, un español de 19 años, es el más joven en lograrlo. El tenista español ha logrado llegar a la cima del tenis mundial luego de lograr ganar el primer Grand Slam de su carrera.

Alcaraz, la nueva estrella del deporte mundial, ganó al US Open 2022, tras vencer al noruego Casper Ruud.