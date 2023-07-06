Romero Hicks se baja de contienda del Frente Amplio por México

A través de un video publicado en redes sociales, el panista Juan Carlos Romero Hicks, anunció que no participará en el proceso para ser responsable del Frente Amplio por México.

El político del blanquiazul agregó que se sumará a las aspiraciones de Xóchitl Gálvez para coordinar este movimiento de la oposición.

“Después de varias reflexiones con la familia, amigos, colaboradores, correligionarios, coincidimos en que estamos en un momento de definición de cara al México que queremos y merecemos. He decidido no registrarme como aspirante, sino sumarme al liderazgo de Xóchitl Gálvez, quien al día de hoy ha generado una gran expectativa de cambio y esperanza de la ciudadanía y que representa un México plural, que necesitamos para vencer”, dijo el panista.

Después de reflexionar con la familia y amigos, tengo un anuncio importante a la opinión pública con respecto a mi registro como aspirante a coordinar el #FrenteAmplioPorMéxico. #XochiltVA



1/3 pic.twitter.com/yuxglBSZg4 — Juan Carlos Romero Hicks (@JCRomeroHicks) July 6, 2023

Romero Hicks aseguró que México vive una realidad con diversos problemas como la inestabilidad económica, la pobreza y corrupción, el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador solo ha provocado división y polarización, por lo que, dijo, urge un cambio de rumbo.

“Ante una realidad de una inestabilidad económica, pobreza, desigualdad, corrupción y violencia, pues lo mensajes diarios de nuestro presidente han provocado división y polarización. Este gobierno federal ha demostrado su ineficacia, urge cambiar el rumbo. La prioridad debe ser nuestro país, hoy lamentablemente no estamos mejor que ayer”, subrayó Romero Hicks.

Romero Hicks se pone a disposición del Frente Amplio

El guanajuatense señaló que se requiere construir un proyecto común en el Frente Amplio por México y que debe tener por objetivo derrotar por la vía democrática a lo que llamó, un régimen autoritario.

“La construcción de un proyecto común, en el Frente Amplio por México, no debe perder de vista que el objetivo es derrotar por la vía democrática a un régimen autoritario, regresivo e incompetente que tenemos hoy en día”, recalcó.

Romero Hicks puso a disposición del frente su experiencia para trabajar en una reconstrucción.

“Mi contribución más valiosa de cara al año próximo es trabajar en la reconstrucción y en la reconciliación a través de liderazgos éticos, innovadores y competitivos. A partir de ahora me convertiré en un puente para que distintas voces seamos escuchadas en el proyecto de un gobierno de coalición, alternativo e innovador”, concluyó.