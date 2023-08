“Mi voz no se va a callar”: Rommel Pacheco dice ser víctima de ataques políticos

El diputado federal por Yucatán y exclavadista Rommel Pacheco aseguró que es víctima de ataques políticos en su contra y que no se va a callar ante esta situación. El legislador abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN) publicó un video donde asegura que recibe agresiones a través de redes sociales.

“Quiero que sepan que a pesar de los constantes ataques políticos en redes sociales hacia mí, hacia mi familia en estas últimas semanas, mi voz no se va a callar. Estoy firme y claro con mis objetivos. No me bajo, sino al contrario, cada día subimos más y subimos juntos y estoy seguro de que vamos a ganar. Toda mi vida he estado acostumbrado a competir contra los mejores y yo sí sé cómo ganar, pero limpiamente”, aseguró Pacheco Marruffo.

Cabe recordar que el legislador aseveró hace unas semanas que buscará la candidatura para ser gobernador de Yucatán. El legislador aseguró en su mensaje publicado la noche de ayer que “el cambio generacional ha comenzado”.

Aunque Rommel Pacheco no hizo mención específica a sus aspiraciones por la gubernatura del estado, sí afirma que está comprometido con su entidad, la ha recorrido, conoce sus problemáticas y tiene el cariño y la confianza de los habitantes.

“Vamos a seguir trabajando juntos para que Yucatán continúen siendo un ejemplo a nivel nacional, con una sociedad rica en valores y responsabilidad social”, aseveró el medallista de oro en Juegos Panamericanos.

Rommel Pacheco busca ser candidato a gobernador de Yucatán

El legislador Rommel Pacheco anunció el 19 de julio pasado que buscaría ser el abanderado del PAN para alcanzar la gubernatura de Yucatán en las elecciones del 2024. Ese día, el deportista consideró que la gente está “asqueada” de que los mismos políticos de siempre lleguen a los cargos públicos.

Pacheco Marruffo señaló que él es un ciudadano que lucha por causas y que “no viene con favores”. Destacó que su candidatura poesía ser una alianza con el PRI y el PRD, pero sin que su gabinete esté conformado por personas corruptas.

“Las personas que quieran robar, que quieran ser corruptos, ese equipo a mí no me gusta y yo no lo quiero”, sentenció en esa ocasión.