Alista demanda Rommel Pacheco contra Ana Guevara y Conade

Para el ex clavadista Rommel Pacheco, hoy diputado federal del PAN, el escándalo por falta de apoyo a deportistas mexicanos no pasa desapercibido y ya alista una demanda en contra de la Conade y su titular, Ana Guevara por diversos presuntos delitos cometidos en esta administración.

Aunque no aclaró cuales son los presuntos delitos que se incluirán en la querella, dijo que abarcara todos los casos que se han suscitado en el manejo del presupuesto desde la llegada de la ex velocista a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, y la negativa de apoyar a los deportistas en diversas disciplinas como el de natación artística.

Pacheco pide a legisladores fortalecer al deporte mexicano

“Son todos los que ha habido durante la administración y más allá de una persona como tal es la administración en general de la Conade, que hoy hay una gran problemática que desde raíz y a fondo se debe de trabajar. Desafortunadamente sexenio tras sexenio cada quien llega con ideales y políticas distintas. Eso hace que sexenio tras sexenio cambien las cosas y el apoyo no llegue y el ciclo de un deportista de alto rendimiento son cada 4 años entonces, así que muchas veces a una administración le toca ciclo y medio, que son dos juegos olímpicos en algunos, y después cambia todo el apoyo que se dio o que no se dio y eso genera la gran problemática que está sucediendo”, aseveró Rommel Pacheco.

El diputado del PAN, pidió el apoyo de los deportistas, diputados y senadores, así como de autoridades deportivas para fortalecer al deporte mexicano en sus diversas disciplinas.