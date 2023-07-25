Ron DeSantis sufre accidente automovilístico en Tennessee

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante a la presidencia de Estados Unidos, sufrió un accidente automovilístico en Tennessee. Su equipo de campaña confirmó que no sufrió ninguna lesión.

Bryan Griffin, portavoz de su campaña presidencial, indicó que el accidente ocurrió cuando se trasladaban a un evento en Chattanooga, Tennessee; en el vehículo viajaban más personas pero ninguna resultó herida.

"Él (Ron DeSantis) y su equipo han resultado ilesos. Agradecemos las oraciones y los buenos deseos de todo el país para que siga protegido durante su campaña", dijo Griffin en un comunicado.

Por el momento se desconoce detalles del accidente, ya que ni el gobernador de Florida ni su equipo han explicado cómo sucedió el incidente.

|Reuters

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos tenía programados algunos actos de recaudación en esa región, en Knoxville y Nashville, este martes 25 de julio.

¿Cómo va Ron DeSantis en su campaña presidencial para 2024?

Ron DeSantis es el segundo favorito para ser el candidato repúblicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo en 2024, el primer lugar lo ocupa Donald Trump, a pesar de los problemas legales que enfrenta.

Incluso, la recaudación de fondos de DeSantis, desde que inició su campaña seis semanas atrás, sugiere que una parte significativa de los donantes republicanos está buscando una alternativa a Trump en las primarias del partido que comienzan a principios del próximo año.

El candidato electo de los republicanos enfrentará al actual presidente Joe Biden, quien también ya inició su campaña en busca de la reelección en noviembre de 2024.

El precandidato presidencial republicano Ron DeSantis recaudó 20 millones de dólares en el segundo trimestre del año, anunció la semana pasada su equipo de campaña.

Mientras que el principal comité de recaudación de fondos de Donald Trump obtuvo alrededor de 35 millones de dólares en el segundo trimestre, pese a que los problemas legales del expresidente aumentaron considerablemente en comparación al trimestre anterior.

Con información de Reuters