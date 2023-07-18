Reino Unido gastará 3 mmd para reabastecer arsenal británico

Reino Unido anunció planes para fortalecer el arsenal británico y mejorar la capacidad de combate de sus fuerzas armadas. Se destinarán 2,500 millones de libras (3,300 millones de dólares) para reponer municiones y restablecer los arsenales que se vieron mermados debido a la guerra en Ucrania, ya que el país suministró armas para pelear contra las fuerzas rusas.

La guerra en Ucrania ha expuesto las debilidades del ejército británico, como la escasez de algunas municiones y la falta de capacidad industrial necesaria para aumentar rápidamente la producción del arsenal británico.

La nueva estrategia presentada en el Documento del Mando de la Defensa del Gobierno incluye planes para formar una nueva Fuerza de Respuesta Global que permita a las fuerzas "llegar primero" y una fuerza mejorada de "capacidad de reacción" conformada por antiguos soldados. El Gobierno ha emitido un comunicado previo a la publicación del informe completo, destacando estos aspectos relacionados con el arsenal británico.

El ministro de Defensa, Ben Wallace, quien anunció su próxima dimisión durante el fin de semana, afirma que la estrategia garantizará que el arsenal británico se mantenga a la vanguardia en términos de capacidad militar y que Reino Unido siga como una potencia líder en la OTAN.

"Debemos adaptarnos y modernizarnos para hacer frente a las amenazas a las que nos enfrentamos, asimilando las lecciones de la invasión sin provocación a Ucrania por parte del presidente Putin", afirmó Wallace, destacando la importancia de fortalecer el arsenal británico.

UK defense plan zeroes in on replenishing weapons stockpileshttps://t.co/fE3E53TQXV pic.twitter.com/Y8Y79jH0Wg — Defense News (@defense_news) July 18, 2023

Apoyo británico a Ucrania

A principios de año, Reino Unido anunció que destinaría 5,000 millones de libras adicionales en defensa, lo que representa aproximadamente el 2.25% del producto interior bruto de este y el próximo año, en comparación con el 2% anterior. Estos fondos también serán destinados al fortalecimiento del arsenal británico.

Como parte de la nueva estrategia de defensa, el Gobierno ha manifestado su intención de priorizar la inversión en ciencia y tecnología, incluyendo el uso de robótica y armas láser. Cabe destacar al inició de la guerra en Ucrania, Reino Unido envió las primeras armas antiaéreas y antitanque a ese país. Además, en febrero pasado anunciaron que serían el primer país en entrenar a pilotos ucranianos en cazas de la OTAN.

