Pide coordinador del PRI, Rubén Moreira, legislar las comisiones de los bancos: “Es un negociazo”

Debido a los altos ingresos que perciben los bancos en concepto de comisiones, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, salió a sus redes sociales a poner el tema sobre la mesa y empezar a generar el debate sobre la necesidad de legislar este tipo de comportamientos bancarios.

Fue en compañía de Mario di Costanzo, otro diputado de la bancada tricolor con quien estaba conversando, cuando aseguró que en el "primer trimestre (del año), los bancos ganaron todo, les fue muy bien, con ganancias históricas", por lo que inició el debate con la frase "hay bancos ricos y pueblo pobre".

Ante esta situación, el líder priista explicó que, hoy en día, los bancos en México han pervertido la principal idea con la que se crearon, pues "ahora el banco no presta como debería, sino que, por guardar tu dinero, por manejártelo, por darte un estado de cuenta, porque lo saques en otro cajero te cobra y, es tanto, que termina teniendo ganancias históricas. Es un negociazo", sentenció Moreira.

Rubén Moreira pide legislar comisiones de los bancos en su cuenta de TikTok

El video se volvió viral en TikTok, pues compartió el fragmento de la discusión en su cuenta @rubenmoreiravald, donde dejó en claro que "se tiene que hacer algo" para regular este tipo de acciones implementadas por las instituciones financieras, en especial por el destino de estas ganancias para varios bancos.

"Tenemos que decirle a los bancos que no se lleven al extranjero el trabajo de las y los mexicanos", puntualizó Rubén Moreira el pasado jueves 11 de mayo, día en el que se subió la conversación a sus redes sociales.

¿Qué dice el PRI sobre las comisiones de los bancos?

Fue en la misma conversación donde recibe la réplica del diputado Mario di Costanzo, quien agregó al punto de las comisiones bancarias el hecho de que, en muchos casos, estas comisiones representan "más de la mitad de sus ingresos" en los bancos, que en múltiples ocasiones podrían representar el 100% de su utilidad.

Para contrastar, Di Costanzo aseguró que "en sus países de origen, en España, en Londres, esos bancos no tienen esos ingresos por comisiones", por lo que llegaron a la conclusión que una propuesta podría empezar a legislarse ante esta situación económica que afecta a los cuentahabientes mexicanos.

