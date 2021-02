Rubí Ibarra, famosa por fiesta de XV años, revela si es candidata a alcaldesa

Rubí Ibarra García, la adolescente que se hizo viral por su fiesta de XV años en 2016, aclaró en sus redes sociales si se sumará a los ex futbolistas, artistas, luchadores y cantantes para contender por un lugar como política en las elecciones 2021.

A través de su cuenta de Instagram la exquinceañera aclaró que no busca ser alcaldesa de Charcas, San Luis Potosí, luego de que se divulgara que se postularía por un escaño con el partido de Movimiento Ciudadano.

“Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, expuso.

Sin embargo, la noticia provocó que Rubí Ibarra comenzará a recibir amenazas.

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión. […] Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la noticia se convirtió en un rumor luego de que la política Rubí Flores sí se lanzara como candidata a la presidencia del municipio.

No crean las Fake News: Rubí Ibarra desmiente que quiera algún puesto público en SLP pic.twitter.com/HzhrUzxnaj — Pau Watanabe (@WatanabePau) February 22, 2021

Además de Rubí Ibarra, de famosos a políticos

Quienes sí están seguros de saltar del mundo del entretenimiento o del deporte a la política son el actor Alfredo Adame, los luchadores “Blue Demon Junior” y “Tiniblas Junior”, la boxeadora Mariana “La Barbie” Juárez, la actriz Malillany Marín, el luchador “Carístico”, el cantante Héctor Hernández, y el escultor “Sebastián”, por el partido Redes Sociales Progresistas.

Así como el entrenador José Luis Sánchez Solá “El Chelís”, la actriz Gabriela Goldsmith, el youtuber Paul Velázquez y el vocalista Marco Flores por Morena.

En el Partido Encuentro Social (PES) los exfutbolistas Jorge Campos, Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Adolfo “El Bofo” Bautista y el actor Ernesto D’Alessio también buscan sumarse a la lista de candidatos.

El PRI para diputaciones en Nuevo León tiene en la planilla a la locutora Ana González, al actor Fernando Lozano y a los conductores Patricio “Pato” Zambrano y Alhinna Vargas.

Mientras que el exfutbolista Adolfo Ríos y la actriz Sugey Abrego apuestan por el Partido Verde Ecologista de México para alcaldes.