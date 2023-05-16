Exempleada de Rudy Giuliani lo demanda por agresión sexual; pide 10 millones de dólares

Una exempleada de Rudy Giuliani lo está demandando por agresión sexual y otros delitos, acusando al exabogado personal de Donald Trump de contratarla para satisfacer su deseo de una relación sexual.

En la demanda civil presentada el lunes 15 de mayo en un tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, Noelle Dunphy dijo que Giuliani comenzó a abusar de ella casi inmediatamente después de contratarla en enero de 2019 como directora de desarrollo de negocios y dejar claro que satisfacer sus demandas sexuales era un "requisito absoluto" de su trabajo.

Dunphy también dijo que Giuliani entró en "desvaríos empapados de alcohol que incluían comentarios sexistas, racistas y antisemitas" que hicieron que su ambiente de trabajo fuera insoportable. Señaló que la despidió en enero de 2021 sin pagarle un salario que había acordado aplazar.

"Giuliani se presentaba como un empleador generoso y un héroe", dijo la denuncia. "No era ninguna de las dos cosas (...) A través de este caso, la señora Dunphy busca una medida de justicia para un hombre que pensaba que su poder y sus conexiones lo hacían intocable". Un portavoz de Giuliani no hizo comentarios de inmediato.

Giuliani would never do anything sexually advanced in his professional life.



He does that in privacy only.... with his family... like with his cousin. pic.twitter.com/qanugw1pPr — Robbie Smith (@robbiepsmithsr) May 16, 2023

La demanda reclama al menos 10 millones de dólares por daños y perjuicios a Giuliani y a tres de sus empresas homónimas.

Según la denuncia, Giuliani prometió pagar a Dunphy 1 millón de dólares al año y representarla gratuitamente en distintos asuntos legales relacionados con abusos domésticos, pero dijo que su sueldo tenía que aplazarse y su empleo mantenerse en secreto porque podrían plantear problemas en su entonces "enconado" proceso de divorcio.

Dunphy dijo que sintió una "presión extrema" para acceder a las exigencias de Giuliani y no perder su salario ni su representación legal.

Los problemas legales de Rudy Giuliani

Rudy Giuliani, de 78 años, es exalcalde de Nueva York. En los últimos años ha enfrentado varios problemas legales, entre ellas una investigación federal por sus esfuerzos para obtener información sobre el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter en Ucrania.

También enfrenta una demanda de Dominion Voting Systems Voting por $1,300 millones por sus afirmaciones infundadas de que la empresa ayudó a robar la elección presidencial de 2020 en favor del presidente Biden.

Giuliani, una vez conocido como el "Alcalde de Estados Unidos", fue inhabilitado de la profesión legal en el estado de Nueva York por declaraciones "evidentemente falsas y engañosas" durante la campaña y un tribunal recomendó que se aplicara lo mismo en Washington DC.

"This lawsuit arises from unlawful abuses of power, wide-ranging sexual assault & harassment, wage theft, & other misconduct by Rudolph W. #Giuliani and his Companies."https://t.co/jQZexdQZVB

"When Giuliani hired Ms. Dunphy in January 2019, he was at the height of his influence,… pic.twitter.com/pKmY1NZV30 — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) May 16, 2023

Escándalo Giuliani y Borat

En 2020, Rudy Giuliani apareció en la película "Borat Subsequent Moviefilm". En una escena de la película, Giuliani, aparece en una habitación de hotel con una actriz que se hace pasar por una periodista. En la escena, Giuliani se sienta en una cama mientras la actriz le quita el micrófono. En un momento dado, Giuliani coloca su mano en la parte posterior de la actriz mientras está recostada en la cama.

Giuliani defendió su comportamiento, diciendo que la escena fue "una completa fabricación" y que no hizo nada inapropiado. Sin embargo, la escena generó controversia y provocó un debate sobre si Giuliani había actuado de manera inapropiada.

