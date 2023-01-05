Rusia propone un alto al fuego temporal en Ucrania por Navidad

Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció un alto al fuego temporal en Ucrania para celebra la Navidad ortodoxa. Esta es la primera gran tregua desde hace ya casi 11 meses que inició el conflicto.

Putin informó que el alto al fuego durará 36 horas a partir del 6 de enero mientras los miles de cristianos ortodoxos que viven en Rusia y Ucrania celebran la Navidad, en medio del conflicto armado que ha dejado miles de muertos y ha devastado ciudades ucranianas.

El patriarca Kirill de Moscú llamó el jueves a ambos lados de la guerra en Ucrania para observar una tregua navideña.

"Teniendo en cuenta el llamamiento de Su Santidad el Patriarca Kirill, ordeno al Ministro de Defensa de la Federación Rusa que introduzca un régimen de alto el fuego a lo largo de toda la línea de contacto de las partes en Ucrania desde las 12:00 horas del 6 de enero de 2023 hasta las 24:00 horas del 1 de enero. 7 de enero de 2023", dijo Putin este jueves.

|Reuters

Ucrania rechaza alto al fuego propuesto por Rusia

Ucrania rechazó la oferta de Putin de un alto el fuego de 36 horas durante la Navidad ortodoxa y dijo que no habrá tregua hasta que Rusia retire sus fuerzas invasoras de la tierra ocupada.

La Iglesia Ortodoxa de Rusia celebra la Navidad el 7 de enero. La principal Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha rechazado la autoridad del patriarca de Moscú, y muchos creyentes ucranianos han cambiado su calendario, celebrando la Navidad el 25 de diciembre como en Occidente.

Incluso, algunos residentes de Kiev también rechazaron el llamado del presidente Vladimir Putin de Rusia a una tregua por la Navidad ortodoxa, describiéndo el acto como 'hipocresía'.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Putin está "tratando de encontrar algo de oxígeno" al proponer un alto el fuego de 36 horas a la guerra que él comenzó en febrero pasado.