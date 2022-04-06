Rusia anuncia ataque contra la ciudad de Mariupol en Ucrania

Un misil Starstreak, enviado por el Reino Unido a la guerra en Ucrania, derribó este martes y partió en dos un helicóptero de las fuerzas de Rusia, el ataque fue sobre la región de Lugansk, en el este del país.

Un depósito de petróleo cerca de Dnipro, en el este de Ucrania, ha sido bombardeado y destruido por el ejército de Rusia durante la noche del martes al miércoles sin causar víctimas, han denunciado el miércoles las autoridades locales.

Saldo de la invasión de Rusia a Ucrania

Al menos 1,480 civiles ucranianos han muerto en su país desde que comenzó la invasión rusa, el pasado 24 de febrero y hasta el 4 de abril, según los últimos datos de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que contabiliza también 2,195 heridos.

En medio de las acusaciones de crímenes de guerra a Putin tras el descubrimiento de cientos de cadáveres de civiles ejecutados en las calles de Bucha, un municipio al noroeste de Kiev que ha estado bajo control de Rusia durante semanas, un nuevo vídeo que publica en New York Times muestra cómo un vehículo militar ruso dispara a un ciclista en la ciudad de Ucrania.

La Unión Europea tendrá que tomar sanciones contra el petróleo y el gas rusos "tarde o temprano", ha dicho este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al denunciar los "crímenes contra la humanidad" perpetrados en Bucha "y muchas otras ciudades" en Ucrania.

Anuncian ataque contra la ciudad de Mariupol

La mayoría de los 160,000 residentes en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol, no tienen luz, comunicación, medicamentos, calefacción o agua. Las fuerzas rusas han impedido el acceso humanitario, lo que probablemente presione a los defensores para que se rindan.

El Ejército ruso ha anunciado la ofensiva final en la guerra en Ucrania para la toma de la ciudad portuaria de Mariupol (mar de Azov) después de que venciera el plazo para que las fuerzas ucranianas depusieran las armas y abandonaran la urbe en dirección al territorio controlado por Kiev.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado el envío de otros 100 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania ante los informes de atrocidades cometidas allí por las fuerzas invasoras rusas.

Endurecer sanciones contra Moscú

La Comisión Europea propuso este martes a los veintisiete endurecer las sanciones contra Moscú, deteniendo sus compras de carbón ruso, que representa el 45% de las importaciones de la UE, y cerrando los puertos europeos a los barcos rusos.

Las autoridades aduaneras holandesas han detenido 14 yates en astilleros, incluidos 12 en construcción y dos en mantenimiento, que son objeto de sanciones contra Rusia, ha informado el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores.

Rusia denuncia disparos contra sus guardias en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, sin víctimas ni daños.

El ejército de Ucrania ha asegurado que no tiene información sobre el tiroteo a los guardias fronterizos rusos que el Kremlin denuncia en la región de Kursk.

Protestas en Rusia

Tendido en el suelo, bocabajo, y con las manos atadas a la espalda. Un artista ruso ha protagonizado una protesta en las calles de Moscú, recreando las terribles imágenes de la matanza en Bucha, Ucrania.

Un coche se ha estrellado este miércoles contra la puerta de la embajada de Rusia en la capital rumana, ha estallado en llamas y ha matado al conductor, informa la policía. El coche se ha estrellado contra la embajada alrededor de las seis de la mañana, pero no ha penetrado en el recinto.

El gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado que impondrá un 35% de aranceles a todas las importaciones de Rusia y ampliará la prohibición a las exportaciones de productos industriales a ese país, como sanción a la invasión de Moscú a Ucrania.

