Rusia y Bielorrusia participarán en Juegos Paralímpicos de Beijing

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) informó este miércoles que los atletas de Rusia y Bielorrusia podrán participar en los Juegos Paralímpicos de Beijing, a pesar de los llamados generalizados para prohibir sus intervenciones en justas deportivas por el ataque a Ucrania.

Hace unos días, el Comité Olímpico Internacional (COI) llamó a todas las federaciones deportivas a suspender la participación de los atletas rusos y bielorrusos, sin embargo, aclaró que podrían competir como neutrales.

Ante este panorama, los atletas de Rusia y Bielorrusia podrán participar en los Juegos Paralímpicos de Beijing como neutrales, es decir, que no podrán portar la bandera de su país, ni aparecerán en los medalleros.

“Las medidas son las siguientes: el RPC y el BPC participarán como neutrales en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022 bajo las siguientes condiciones. Todos los deportistas y personal de apoyo que participen a título individual, competirán bajo la bandera Paralímpica y el emblema Paralímpico. No serán incluidos en el medallero”, explicó Andrew Parson, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

IPC statement on the RPC and NPC Belarus participation at the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/Y5yimQ3MN7 — Paralympic Games (@Paralympics) March 2, 2022

No obstante, los contendientes de Rusia ya estaban preparados para competir bajo la bandera del Comité Paralímpico como parte de las sanciones impuestas por un programa de dopaje patrocinado por el estado.

En tanto, el contingente ucraniano de 20 miembros, acompañado por nueve guías, llegó a Beijing este miércoles luego de los temores iniciales de que no pudieran llegar a tiempo para los Juegos Paralímpicos de Beijing, que se llevarán a cabo del 4 al 13 de marzo.

Aumentan sanciones a deportistas rusos y bielorrusos

El pasado martes, la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció la suspensión inmediata de las federaciones de tenis de Rusia y Bielorrusia, tanto de sus membresías como de sus participaciones en competiciones internacionales.

Dicha sanción supone la expulsión de los competidores rusos y bielorrusos de la Copa Davis y la BJK Cup, donde en ambas competencias Moscú es el actual campeón.

Además, anteriormente, el COI recomendó a las federaciones deportivas prohibir que los atletas y funcionarios de Rusia y Bielorrusia compitan en eventos deportivos internacionales.

El COI también instó a las federaciones a que se aseguren que ningún atleta o funcionario deportivo ruso o bielorruso pueda participar con el nombre de esos países.