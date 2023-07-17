Rusia prohíbe cambio de sexo en quirófano y en documentos de identidad

La Cámara Baja de Rusia aprobó la ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad, una decisión que el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, calificó como una medida para proteger de la "degeneración" a niños y adultos, pero que ha provocado alarma en la comunidad transexual.

La ley fue aprobada por unanimidad

La ley fue aprobada por unanimidad de los 386 diputados presentes en la sesión plenaria (de un total de 450), en lo que ha sido la tercera y última lectura de esta norma, que ahora pasará al Senado, que suele ratificar sin cambios los proyectos que le llegan de la Duma.

Cambio de sexo conduce a la "degeneración de la nación"

Volodin ha considerado que los cambios de sexo conducen a la "degeneración de la nación". "Para nosotros, esto es inaceptable", ha añadido. El viceministro de Sanidad, Oleg Salagái, estimó en junio en 996 el número de solicitudes para cambio de sexo.

La única salida para los transexuales de Rusia es el exilio

Ahora, los transexuales rusos temen una mayor represión y para muchos de ellos la única salida tras esta ley es el exilio. "Como primera política transexual de Rusia puedo decir que esta ley no solo es discriminadora, sino que prohíbe la propia existencia de la gente trans en Rusia. Es un genocidio contra los transexuales", aseguró Yulia Alióshina, candidata a gobernadora por la región siberiana de Altái, tras la primera lectura de esta ley en la Duma.

Maxim, un transexual que trabaja con el Centro T, la principal organización de ayuda a los trans en Rusia, tiene ya "planes de emigrar a España". "Rusia se está degradando a marchas forzadas. Los que pensaban operarse, tendrán que hacer lo mismo", dijo.

No habrá matrimonio entre homosexuales mientras Putin sea presidente

Los diputados rusos también han querido prohibir la adopción de niños por parte de las personas que ya hayan cambiado de sexo. Tampoco podrán ser sus tutores o fideicomisarios. Además, la ley establece la anulación del matrimonio si uno de los cónyuges se somete a una reasignación de sexo. La reforma constitucional de 2020 introdujo en Rusia el concepto de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en su momento que mientras sea presidente en Rusia no habrá matrimonio entre homosexuales.