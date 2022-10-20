Rusia destruye tres instalaciones energéticas de Ucrania

Rusia ha destruido tres centrales energéticas ucranianas en las últimas 24 horas, dijo el presidente Volodimir Zelenski en su discurso de video nocturno del miércoles 19 de octubre.

Un ataque con misiles rusos golpeó el miércoles una importante central térmica en la ciudad de Burshtyn, en el oeste de Ucrania, dijo el gobernador de la región.

Zelenskiy, quien ha dicho que un tercio de las centrales eléctricas de su país han sido atacadas por ataques rusos, discutió la seguridad en las centrales energéticas con altos funcionarios.

Rusia ha intensificado sus ataques con misiles y aviones no tripulados contra la infraestructura de energía y agua de Ucrania esta semana, en lo que Ucrania y Occidente llaman una campaña para intimidar a los civiles antes del frío invierno.

El jueves 20 de octubre, el suministro de electricidad se restringirá en todo el país entre las 7 a. m. y las 11 p. m., dijeron funcionarios gubernamentales y el operador de la red Ukrenergo. El alumbrado público en las ciudades será limitado, dijo un asistente presidencial de Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram, y agregó que si no se minimiza el uso de electricidad, habrá apagones temporales.

"Mañana es muy importante que el consumo sea lo más consciente posible, luego se acortarán los horarios de las interrupciones de estabilización", dijo Zelenski.

También comentó que el Parlamento Europeo otorga al pueblo de Ucrania su Premio Sájarov anual a la libertad de pensamiento para honrar su lucha contra la invasión de Rusia.

"Es crucial que este año todos los ucranianos, millones de nuestro pueblo que tan valientemente defienden la libertad, hayan sido honrados en Europa", dijo Zelenski.

El premio, que lleva el nombre del difunto disidente soviético Andrei Sakharov, se otorga anualmente desde 1988 a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales.