Se declara culpable soldado de Rusia juzgado por crímenes de guerra

Vadim Shishimarin, un comandante de tanque de Rusia de 21 años detenido en Ucrania acusado por crímenes de guerra, ha comparecido este miércoles ante un tribunal, acusado de asesinar a un civil de 62 años en la aldea de Chupakhivka, en el noreste del país, el 28 de febrero. Ante la Corte, se ha declarado culpable. Si la sentencia final lo confirma, se enfrenta a cadena perpetua.

Los fiscales estatales ucranianos han afirmado que el soldado y otros cuatro militares rusos dispararon y robaron un automóvil privado para escapar después de que su columna fuera atacada por las fuerzas ucranianas.

Según su relato, los soldados rusos entraron en la aldea de Chupakhivka donde vieron a un residente desarmado montando en bicicleta y hablando por teléfono. Sostienen que otro militar ordenó a Shishimarin que matara al civil para evitar que informara sobre su presencia, por lo que le disparó varias veces a la cabeza con un rifle de asalto a través de la ventanilla abierta del automóvil. El civil murió en el lugar. Ahora el soldado es juzgado por crímenes de guerra.

Los principales comandantes en Azovstal no se han rendido

Rusia asegura que 959 militantes de Azovstal se han rendido, 80 de los cuales estaban heridos, pero advierte que los comandantes continúan dentro de la acería de Mariupol. El destino de los evacuados, ahora prisioneros de guerra de Rusia, es incierto, y Ucrania negocia su intercambio por soldados rusos cautivos.

Los comandantes ucranianos de alto rango en la acería Azovstal de Mariupol todavía están dentro de la planta y aún no se han rendido, informa la prensa local citando al líder separatista prorruso Denis Pushilin.

El Ejército ruso ataca con misiles desde el Mar Negro la región de Odesa

El ejército ruso ha lanzado este miércoles un ataque con misiles desde sus posiciones en el Mar Negro que han impactado en la región de Odesa, en el suroeste de Ucrania, ha informado el Comando Operativo Sur ucraniano en su cuenta de Telegram.

Ucrania ha denunciado este miércoles que los rusos han bombardeado una escuela en Avdiivka, en la región de Donetsk, en el este del país, y que ha usado para ello municiones con fósforo blanco, de forma que el edificio ha quedado completamente en llamas.

Rusia ha comunicado la expulsión de 34 diplomáticos franceses, 24 italianos y 27 españoles como represalia por la salida de su personal de esos países.

Bruselas calcula que habrá que invertir 210,000 millones en cinco años para lograr la independencia energética de Rusia.

Los puertos ucranianos no podrían reabrir para las exportaciones de cereales en un mínimo de seis meses y los envíos por ferrocarril son muy complejos y limitados, por lo que es necesario buscar alternativas a corto plazo para evitar problemas el hambre en ciertas partes del mundo.

Este es el diagnóstico de una fuente gubernamental francesa, que hizo notar que la invasión rusa llevó a Ucrania a minar sus puertos para evitar un desembarco de tropas de Moscú. Eso ha bloqueado las salidas de cereales y aceites vegetales a países de África y Oriente Medio.

El ministro de Infraestructuras de Ucrania, Olexandr Kubrakov, confía en el apoyo de los países europeos para facilitar el suministro de diésel y gasolina en su país, donde el desabastecimiento se constata en colas para poder llenar los depósitos de los coches.

