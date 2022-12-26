Rusia está lista para reanudar suministro de gas a Europa

Rusia está lista para reanudar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal-Europa, declaró el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, a la agencia estatal de noticias TASS.

"El mercado europeo sigue siendo relevante, ya que la escasez de gas persiste, y tenemos todas las oportunidades para reanudar los suministros", dijo Novak a TASS en declaraciones publicadas por la agencia el domingo.

"Por ejemplo, el gasoducto Yamal-Europa, que se detuvo por motivos políticos, sigue sin utilizarse".

Novak también reiteró que Rusia está discutiendo suministros adicionales de gas a través de Turquía tras la creación de un centro de distribución allí.

También dijo que Rusia espera haber enviado 21,000 millones de metros cúbicos (21 bcm) de gas natural licuado (GNL) a Europa en 2022.

"Este año hemos podido aumentar significativamente el suministro de GNL a Europa", dijo Novak. "En los 11 meses de 2022 aumentaron a 19,4 bcm, para finales de año se esperan 21 bcm".

Russia Ready to Resume Gas Supplies to Europe Via Yamal-Europe Pipeline -Novak - World-Energy: https://t.co/lChZqQtMA6 pic.twitter.com/j5jz2YIzCr — WorldEnergy (@theworldenergy) December 26, 2022

Gasoducto Yamal-Europa

El gasoducto Yamal-Europa normalmente fluye hacia el oeste, pero ha operado mayormente de forma inversa desde diciembre de 2021, ya que Polonia dejó de comprar a Rusia en favor de recurrir al gas almacenado en Alemania.

En mayo, Varsovia rescindió su acuerdo con Rusia, tras rechazar la exigencia de Moscú de que pagara el gas en rublos.

El proveedor ruso Gazprom respondió cortando el suministro y también dijo que ya no podría exportar gas a través de Polonia después de que Moscú impuso sanciones contra la empresa propietaria de la sección polaca del gasoducto Yamal-Europa.

