Rusia deja el New Start y acusa a Occidente de iniciar la guerra

Este martes, Vladimir Putin, presidente de Rusia, culpó a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania por buscar poder ilimitado; también anunció que suspenderá su participación en el tratado New Start sobre el control de armas nucleares.

El mandatario ruso advirtió que continuará con la invasión en Ucrania para garantizar la seguridad de Rusia y eliminar “la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania en 2014.

Asimismo, Putin anunció que suspendía su participación en el New Start, el tratado que limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

Moscú tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con cerca de 6 mil ojivas, según los expertos. Juntos, Rusia y Estados Unidos poseen alrededor del 90 por ciento de las armas nucleares del mundo, suficientes para destruir el planeta varias veces.