VIDEO: Niños logran apagar un fuerte incendio forestal en Rusia

En las redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en el que un grupo de niños combatieron un fuerte incendio forestal en Rusia sin la ayuda de bomberos y utilizando sus propios medios como mangueras con agua.

De acuerdo con medios locales, los niños decidieron combatir el incendio forestal que se registró en una región rural de Sarátov, en Rusia, el pasado domingo.

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Los reportes explican que el incendio forestal comenzó entre la hierba seca y se expandió rápidamente hacia un granero y un pastizal que se encontraban alrededor de la pequeña comunidad en Rusia.

Por tal motivo, los niños comenzaron a combatir el incendio forestal con ayuda de una manguera y golpeando las llamas con una chamarra. Además, desarmaron una cerca de madera que también se había incendiado para rociarla con agua y evitar que las llamas la consumieran.

De acuerdo con la prensa de Rusia, los niños que lograron sofocar el incendio forestal tienen entre 10 y 13 años, además había otros de 18 años.

Niños en Rusia se vuelven virales

Las imágenes de los jóvenes que combatieron el incendio forestal en Rusia rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron su labor y valentía para arriesgar su vida y proteger su alrededor.

“Los niños ya están apagando el fuego, los chicos son geniales”, “Ejemplo de los niños para los adultos, bien hecho”, y “Aquí hay un premio del Ministerio de Situaciones de Emergencia”, dijeron algunos usuarios en la grabación que comenzó a circular en la plataforma de YouTube.

En las imágenes se observa que los niños rodearon el incendio forestal en Rusia y arrojaron agua utilizando algunas mangueras. Algunos se acercaron un poco más a las llamas para tratar de sofocarlas. Hasta el momento no se ha revelado el origen del incendio.