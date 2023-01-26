Rusia: Occidente se involucró en el conflicto al enviar tanques a Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el envío de varios sistemas de armas, incluidos los tanques, involucran de forma directa a Occidente en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con el portavoz, algunos países europeos y Estados Unidos han dicho que la entrega de armamento no implica su participación en las hostilidades que se viven en territorio ucraniano.

#IMPORTANTE | #Rusia afirmó que el envío de varios sistemas de armas a #Ucrania, involucran de forma directa a los países occidentales en el #conflicto bélico.



Autoridades en #Moscú consideran que todos los que están en la alianza, participan de manera directa. pic.twitter.com/INrtStT14i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2023

“Nosotros discrepamos categóricamente con esto, y en Moscú todo lo que está haciendo la alianza que mencioné (Occidente) se ve como una participación directa en el conflicto. Vemos que esto está creciendo”, sentenció Peskov.

Esta es la primera reacción del Kremlin tras los anuncios de Estados Unidos y Alemania sobre el envío de carros de combate a Ucrania.

Estados Unidos enviará los tanques “más poderosos del mundo”

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que enviará al territorio ucraniano 31 tanques M1 Abrahams, considerados los más poderosos del mundo, los cuales irán con equipamiento para mantenerlos en el campo de batalla.

Biden indicó que, en total, entre todos los países aliados, se enviarán tres mil vehículos blindados, 15 mil sistemas de lanzamiento, entre otras armas para ayudar con la defensa del país europeo.

“Combatir la agresión de Rusia es un compromiso mundial”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, informó que su país entregará tanques Leopard 2A6 a Ucrania.

“Me alegro, creo que la decisión es acertada, que es una decisión histórica, en muchos aspectos, pero a la vez no es motivo de gritos de alegría como lo he visto en ciertos lugares, una decisión necesaria, una decisión correcta”, señaló Pistorius.

Ucrania necesitaba tanques modernos para formar lo que el presidente Volodimir Zelensky llamó un “puño de la libertad” que podría dar a sus tropas la potencia de fuego para romper las líneas defensivas rusas y recuperar el territorio ocupado en el sur y el este.

Hasta ahora, tanto Ucrania como Rusia dependían principalmente de los tanques T-72 de la era soviética.

