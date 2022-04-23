Rusia bombardea Odessa en Ucrania; hay 5 muertos y 18 heridos

Andriy Yermak, funcionario de la ciudad ucraniana Odessa, informó que al menos cinco personas murieron, incluidos niños, y 18 resultaron heridas debido a un bombardeo por parte de Rusia este sábado.

Ucrania aseguró que dos de los misiles lanzados por las fuerzas rusas alcanzaron una instalación militar y dos edificios residenciales habitados por civiles en Odessa.

Algunos videos compartido en redes sociales por parte del gobierno de Ucrania, se pueden ver los daños en uno de los complejos de departamentos.

🇷🇺🇺🇦 | Ucrania acusó este sábado a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles de Mariúpol y de sembrar el "terror" con bombardeos que dejaron al menos ocho muertos en Odessa.pic.twitter.com/CrVsOT0vom — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 23, 2022

Los bomberos llegaron al lugar del bombardeo para atender la emergencia y ayudar a los residentes a abandonar los edificios dañados por parte del Ejército de Rusia.

“El único objetivo de los ataques con misiles rusos en Odessa es el terror”, escribió en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

Mientras tanto, Rusia ha negado haber atacado a civiles en su "operación militar especial" que comenzó el 24 de febrero.

Rusia reanuda ataques a la planta acerera de Azovstal

Este sábado Rusia reanudó el ataque aéreo en torno a la planta acerera de Azovstal, en Mariupol, informó el funcionario de Ucrania Oleksiy Arestovych.

Añadió que los defensores de la ciudad resisten a los ataques de Rusia a pesar de la difícil situación, aseguró que las tropas ucranianas realizan contraataques.

Las fuerzas rusas y las de Ucrania lucharon durante dos días para tomar el control de la mayoría de los edificios en el parque industrial donde se encuentra la planta siderúrgica, lo que obligó a las fuerzas ucranianas a retirarse a otros edificios dentro del parque.

El daño al parque industrial era evidente, con escombros cubriendo el suelo y la mayoría de los edificios carbonizados o volados. Los peligros potenciales, como el campo de minas, seguían siendo difíciles de notar para ambas partes.

Hasta el momento, el suministro eléctrico aún no se ha reanudado en la región, ni tampoco el suministro de agua. Sin embargo, la ayuda humanitaria casi ha llegado a su punto de inflexión y queda menos para los lugareños.