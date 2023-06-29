Rusia pretende “curar” la homosexualidad con sexología

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Rusia será a partir del próximo 1 de julio cuando clínicas del país cuenten con sexólogos que brindarán ayuda a algunos pacientes para "revertir su homosexualidad", así como otros "trastornos mentales" relacionados con lo sexual.

Con este decreto, las autoridades rusas pretenden detener los "estilos de vida no tradicionales" y es, el último ataque del gobierno ruso contra contra la diversidad sexual de las personas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin firmó este decreto contra los derechos de colectivos LGBTQ del país, grupos a los que ha querido presentar como una prueba de la "decadencia moral de los países occidentales" y de la cual debe proteger a Rusia.

Rusia homosexualidad|Getty Images

¿Qué tratarán esto sexólogos?

De acuerdo con el periódico del Parlamento de Rusia, "la ayuda de estos especialistas es necesaria si una persona quiere recuperarse de la frigidez, la impotencia o violaciones del comportamiento sexual como el fetichismo, el masoquismo y el sadismo".

Eso no es todo, el decreto señala que, los sexólogos también ayudarán a los pacientes a tratar "preferencias no estándar como el autoerotismo, la homosexualidad o el bestialismo".

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¿La homosexualidad es una enfermedad?

En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de trastornos mentales y Rusia lo hizo en 1999, sin embargo en diciembre de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin firmó una ley que aumentaba las restricciones a la promoción de la que denominó: "propaganda LGBT".

Ley con la que prohibió y convirtió en ilegal cualquier expresión pública o de estilo de vida de diversidad sexual, así que autoridades rusas pueden impedir marchas del orgullo y no permiten manifestaciones a favor de los derechos por la diversidad sexual.

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¿La diversidad sexual es reprimida en Rusia?

Sí, por ejemplo en este mes del orgullo, el director del grupo de apoyo al colectivo LGBT Vykhod ("Salir del clóset") tuvo que pagar una multa de 150 mil rublos, que equivalen a 29 mil 354 pesos, por identificarse como "agente extranjero" en redes sociales.

También un tribunal multó a una empresa de distribución de cine por internet con 3 millones 700 mil rublos, que son 723 mil 974 pesos mexicanos por no advertir del contenido LGBT en películas que emitía. Además, la Cámara Baja del Parlamento de Rusia, la Duma Estatal, respaldó de inició la legislación que prohibiría la cirugía de reasignación de sexo.

